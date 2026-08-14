Un român ieșit la pescuit a fost atacat de un rechin albastru: „S-a repezit la gambă și mi-a sfâșiat jumătate din ea”

3 minute de citit Publicat la 16:16 14 Aug 2026 Modificat la 16:21 14 Aug 2026

Sebastian Achim, stabilit în Irlanda, a fost atacat de un rechin în timpul unei partide pescuit FOTO: Facebook/ Sebastian Achim Irish Independent

Un român stabilit în Irlanda a trecut prin momente cumplite după ce a fost mușcat de un rechin în timp ce pescuia în largul coastelor comitatului Waterford.

Sebastian Achim, originar din România și stabilit în Dungarvan, a rămas cu o rană de aproape 10 centimetri la gambă, după ce un rechin albastru i-a sfâșiat o parte din mușchi, potrivit Irish Independent.

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Incidentul s-a produs marți seară, în apropiere de Ardmore, în timpul unei ieșiri la pescuit alături de mai mulți prieteni. Bărbații pescuiau rechini albaștri, o specie întâlnită frecvent în apele din jurul Irlandei.

„Mă simt foarte norocos. Acum sunt bine și, sper, mă voi recupera rapid”, a declarat Sebastian Achim.

Rechinul s-a repezit la piciorul românului

Sebastian Achim ieșise la pescuit încă de la ora 8:00. Înainte de incident, grupul prinsese și eliberase trei rechini.

Pescarul a reușit apoi să captureze primul său rechin albastru. În timp ce el și prietenii lui încercau să-l țină lângă barcă pentru a-l măsura și a-i estima greutatea, animalul s-a răsucit brusc și s-a repezit spre piciorul lui Achim.

„În sfârșit reușisem să prind primul meu rechin albastru. În timp ce admiram captura, rechinul a decis să se repeadă la piciorul meu”, a povestit Sebastian.

„S-a repezit la gamba mea și a reușit să-mi sfâșie jumătate din gambă. A provocat atât de multe leziuni, încât a fost nevoie de intervenția unor medici specialiști”.

Prietenii lui au reușit să îndepărteze rechinul înainte ca acesta să-i provoace răni și mai grave.

„Era sânge peste tot, țâșnea în toate direcțiile”, și-a amintit Sebastian.

Când s-a uitat la picior, românul și-a dat seama cât de gravă era situația. O parte din mușchiul gambei fusese aproape secționată, iar rana provocată de mușcătură măsura aproape 10 centimetri.

„Știam că era grav. La un moment dat mi-a fost puțin teamă pentru piciorul meu. Am încercat să rămân calm, pentru că sunt o persoană calmă. Mă gândeam la cât de gravă era rana și voiam doar să ajung acasă. De fapt, speram să ajung acasă”, a spus el.

Prietenii i-au făcut un garou dintr-o frânghie

Pentru că pierdea foarte mult sânge, prietenii lui Sebastian au intervenit imediat. Aceștia au improvizat un garou folosind o frânghie și au încercat să oprească hemoragia.

„Cantitatea de sânge care era acolo era mult mai mare decât și-ar fi imaginat majoritatea oamenilor”, a povestit românul.

Prietenii au alertat serviciile de salvare, iar Garda de Coastă irlandeză, RNLI și alte ambarcațiuni din apropiere au intervenit.

În jurul orei 16:15, Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Dublin a fost informat despre incident. La fața locului a fost trimis elicopterul de salvare Rescue 117, precum și două bărci de salvare.

Sebastian Achim a fost ulterior ridicat cu troliul de pe ambarcațiune și transportat cu elicopterul la Cork University Hospital, unde medicii au reușit să oprească sângerarea.

Românul va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere, în condițiile în care a pierdut o cantitate importantă de sânge. În următoarele săptămâni va avea nevoie și de o nouă intervenție chirurgicală.

„Am crezut că s-ar putea să nu supraviețuiesc”

Sebastian a recunoscut că, în timpul incidentului, s-a temut pentru viața lui.

„Au fost momente în care m-am temut că nu voi supraviețui”, a spus el.

În ciuda experienței traumatizante, românul nu intenționează să renunțe la pescuit. Spune însă că, de acum înainte, va evita rechinii.

„Acesta va fi ultimul”, a glumit el, referindu-se la pescuitul rechinilor.

Sebastian Achim, care este producător de conținut digital, locuiește în Dungarvan și pescuiește în mod regulat în largul coastelor comitatelor Waterford și Cork.