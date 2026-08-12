Europa intră sub al cincilea „dom de căldură” al verii, iar Super El Niño prinde forță. Prognoza pentru lunile următoare

Europa intră sub al cincilea „dom de căldură” al verii. Foto: Getty Images

Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă, al cincilea „dom de căldură” important din această vară, care va împinge temperaturile peste 40 de grade în mai multe regiuni ale continentului. În același timp, în Pacific se dezvoltă rapid Super El Niño, iar progozele pe termen lung indică faptul că efectele lui ar putea deveni tot mai vizibile în toamnă și în iarna 2026/2027, scrie Severe Weather Europe.

Noul val de căldură este provocat de o zonă persistentă de presiune ridicată care „blochează” aerul fierbinte deasupra continentului. Practic, fenomenul funcționează ca un capac: aerul cald rămâne prins aproape de sol, se comprimă și se încălzește și mai mult. În unele zone, temperaturile din această perioadă vor fi cu 12-16 grade peste valorile normale pentru mijlocul lunii august.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și centrul Europei. În Franța, maximele ar putea ajunge la 42-43 de grade, iar în sudul Spaniei chiar la 42-44 de grade. Anglia poate atinge 36-39 de grade, în timp ce în Belgia, Luxemburg, sudul Țărilor de Jos și vestul Germaniei sunt prognozate până la 40 de grade.

Spre weekend, căldura se va deplasa către centrul continentului, Italia și Balcani, unde temperaturile se pot apropia din nou de 40 de grade.

Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare. În marile zone urbane, minimele pot rămâne la 22-26 de grade, ceea ce crește stresul termic asupra organismului și menține ridicat riscul de incendii. Persoanele în vârstă, copiii, cei cu boli cronice și oamenii care lucrează multe ore în aer liber sunt cei mai expuși.

Super El Niño se intensifică rapid

În paralel cu valul de căldură din Europa, în Pacific se dezvoltă un El Niño neobișnuit de puternic. Datele analizate în ultimele luni arată o încălzire rapidă a apelor tropicale, alimentată inclusiv de o cantitate foarte mare de căldură aflată sub suprafața oceanului.

Potrivit analizei, evenimentul din 2026 s-a dezvoltat deja mai rapid decât Super El Niño din 2015-2016, iar cele mai recente modele au ridicat din nou estimările privind intensitatea maximă. Vârful este așteptat în noiembrie-decembrie, iar unele scenarii îl plasează printre cele mai puternice episoade înregistrate.

El Niño apare o dată la câțiva ani, atunci când apele din centrul și estul Pacificului tropical se încălzesc peste normal. Fenomenul modifică circulația atmosferică la scară globală și poate influența temperaturile, ploile și traseul furtunilor la mii de kilometri distanță. Denumirea de „Super El Niño” este folosită pentru episoadele extrem de puternice, dar nu reprezintă o clasificare oficială separată.

Ce ar putea însemna pentru Europa în toamnă și iarnă

Primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa, în special în vest, centru și sud-est. În același timp, circulația mai puternică dinspre Atlantic ar putea aduce și mai multă umezeală, ceea ce înseamnă un potențial crescut pentru precipitații peste medie în multe regiuni.

Pentru iarna 2026/2027, scenariul actual indică, în general, temperaturi peste normal pe continent, favorizate de un flux predominant de aer mai blând dinspre Atlantic. Asta nu înseamnă că episoadele de frig sau ninsoare vor dispărea, însă, dacă acest tipar se confirmă, o iarnă cu zăpadă abundentă pe suprafețe foarte mari ale Europei ar fi mai puțin probabilă. Cele mai bune șanse pentru ninsori consistente rămân în nordul și nord-estul continentului și în zonele montane din centrul Europei.