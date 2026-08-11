O mașină a intrat într-un grup de oameni, la Brașov. Sunt doi morți și un rănit în stare gravă

Accident grav în Braşov: Un şofer a scăpat de sub control maşina şi a spulberat patru oameni, aflaţi pe trotuar. Sursa colaj foto: ISU Braşov & mybrasov.eu

Scene de groază au avut loc marţi seara, pe o stradă din Braşov. Un autoturism a spulberat trei oameni care se aflau pe trotuar. Impactul a fost atât de violent, încât una dintre victime a murit pe loc.

UPDATE 22:51 - În urma impactului, doi dintre pietoni au murit. Unul dintre ei este cetăţean german. Al treilea pieton, și el cetățean german, a fost rănit grav şi transportat la spital. Şoferul se află, la rândul său, în stare gravă şi a fost dus la spital. Acesta nu consumase alcool.

Știrea inițială

O a doua persoană a fost declarată decedată în urma accidentului petrecut în această seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, în care un autoturism a lovit un grup de pietoni aflaţi pe trotuar, informează reprezentanţii Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), potrivit Agerpres.

"Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stare de inconştienţă, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată", a precizat sursa citată.

Șoferul mașinii care a scăpat de sub control a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Braşov a transmis că ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală.

"Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.

Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave (...). De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală", au anunţat reprezentanţii IPJ Braşov într-un comunicat.

Potrivit informării iniţiale a ISU Braşov, în urma accidentului produs în jurul orei 21:00, autoturismul a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar, iar o primă victimă a fost declarată decedată. O a doua se afla în stop cardio-respirator şi i se efectuau manevre de resuscitare, iar o a treia era inconştientă şi fusese intubată.



Cea de-a patra victimă a fost transportată la spital, conştientă, pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate.



La faţa locului s-au deplasat pentru intervenţie trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă şi spumă şi două ambulanţe SAJ.