"Cavernele Apocalipsei" pentru bogați sunt săpate în centrul Europei. Armata ia în calcul să ducă muniție acolo, dacă atacă Rusia

1 minut de citit Publicat la 21:35 11 Aug 2026 Modificat la 23:18 11 Aug 2026

Un antreprenor sapă "caverne pentru bogați" în Alpii Elvețieni. Foto: Getty Images

Un om de afaceri a început să excaveze caverne în interiorul unui munte din Alpii Elvețieni, relatează marți agenția EFE, citată de Agerpres.

Acolo ar urma să fie adăpostite bunuri de lux ale unor persoane foarte bogate.

EFE notează că postul național de televiziune elvețian RTS a filmat o parte din gigantica infrastructură.

Une entreprise obwaldienne creuse un coffre-fort souterrain destiné aux grandes fortunes mondiales. Les cavernes seront vendues un million de francs. https://t.co/iDtnWOb00C — Tribune de Genève (@tdgch) August 11, 2026

20 de caverne în caz de Apocalipsă pentru averile bogaților

În masivul Brunig, situat în cantonul Obwalden din centrul Elveției, vor fi disponibile începând de anul viitor circa 20 de caverne unde vor putea fi stocate în siguranță opere de artă, metale prețioase, vehicule de colecție sau vinuri de lux, explică dezvoltatorul proiectului, Thomas Gasser.

"Pentru a intra acolo, va trebui mai întâi să treceți printr-o ecluză de securitate. Apoi vor exista diferite verificări, pe care nu le vom dezvălui publicului", a declarat omul de afaceri.

El a mai menționat că utilizarea fiecărei caverne va fi închiriată pentru o perioadă de 99 de ani, la prețuri începând de la un milion de franci elvețieni (echivalentul a 1,07 milioane de euro).

Antreprenor elvețian: Dubaiul nu mai e ce a fost pentru marile averi

Gasser susține că mulți sunt dispuși să plătească astfel de sume într-o perioadă în care crizele geopolitice amplifică percepția riscului pentru deținătorii marilor averi.

"Pentru mult timp, Dubaiul a fost considerat un loc sigur, dar astăzi această percepție este pusă sub semnul întrebării, iar oamenii doresc să-și pună la adăpost o parte din patrimoniu", mai spune întreprinzătorul, care nu le-a permis reporterilor postului RTS să vadă seifurile principale în structurile în curs de amenajare.

Mai mulți clienți au achiziționat deja drepturi de utilizare a acestor structuri, față de care locuitorii satului din apropiere Lungern au păreri împărțite.

Armata elvețiană ia în calcul să depoziteze muniție în buncărele din munți, pentru cazul în care atacă Rusia

Astfel, unii acuză că lucrări faraonice de acest fel sunt efectuate exclusiv pentru a-i favoriza pe cei bogați, în timp ce alții spun că s-ar bucura să vadă mai multe Ferrari-uri în zonă.

Înaintea lansării acestui proiect, vechi buncăre militare elvețiene au fost folosite ca seifuri sau centre de date.

Armata elvețiană examinează în prezent reactivarea mai multor buncăre de acest fel pentru a depozita acolo muniții sau provizii esențiale, în contextul "amenințării rusești", potrivit postului RTS.