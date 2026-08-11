Poliția i-a confiscat unui bărbat un Ferrari rar, de 4,3 milioane de euro, pe care îl avea de o zi și îl conducea de 20 de minute

2 minute de citit Publicat la 13:12 11 Aug 2026 Modificat la 13:22 11 Aug 2026

Polițiștii din Londra au confiscat de la un bărbat un Ferrari în valoare de 3,7 milioane de lire sterline FOTO: Poliția Metropolitană

Polițiștii din Londra au confiscat de la un bărbat un Ferrari în valoare de 3,7 milioane de lire sterline (4,3 milioane de euro), în cadrul unei operațiuni pentru combarerea conducerii periculoase în cadrul căreia au fost ridicate în total 90 de mașini.

Poliția Metropolitană a menționat că vehiculele, în valoare totală de peste 8 milioane de lire sterline, au fost confiscate în zonele Kensington, Chelsea și Hyde Park, de vineri până duminică. Polițiștii au vizat șoferii care conduceau fără asigurare, într-un mod periculos, potrivit BBC.

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Ferrari Monza SP2 este unul dintre cele doar 499 de exemplare construite de producătorul italian și se afla în Marea Britanie de numai o zi când a fost oprit, a precizat poliția.

Poliția Metropolitană a spus că șoferul se afla la volan de mai puțin de o jumătate de oră, deținea doar un permis de conducere provizoriu și nu avea asigurare.

Un model Monza SP2 a fost vândut la licitație cu 3,7 milioane de lire sterline la începutul acestui an.

Cincisprezece vehicule au fost confiscate în baza unor prevederi care le permit polițiștilor să ridice imediat un autoturism atunci când acesta a fost folosit într-un mod antisocial, fără să fie necesară emiterea în prealabil a unui avertisment.

Inspectorul-șef special Geoff Tatman, care a coordonat operațiunea, a declarat: „Auzim în mod regulat de la localnici care s-au săturat de persoanele care conduc mașinile în mod periculos în zonă sau care fac modificări vehiculelor, transformându-le într-o sursă de zgomot pentru cei care locuiesc în apropiere”.

Confiscarea vehiculelor are scopul de a menține drumurile în siguranță și de a descuraja conducerea periculoasă, a mai spus ofițerul.

Polițiștii au arestat, de asemenea, un bărbat suspectat de tăinuirea unor bunuri furate și spălare de bani, după ce au găsit asupra lui 19 carduri bancare emise pe numele altor persoane și peste 2.500 de lire sterline în numerar, a precizat Poliția Metropolitană.

Un al doilea bărbat, oprit sub suspiciunea că șofa fără asigurare, a fost arestat fiind suspectat de deținere de droguri în scopul distribuirii.

Au mai fost făcute două arestări sub suspiciunea de hărțuire și comiterea unei infracțiuni în materie de imigrație.

Poliția Metropolitană a precizat că numărul și valoarea vehiculelor confiscate au fost cele mai mari în cei cinci ani de când se desfășoară această operațiune.