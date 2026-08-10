Un copil a refuzat să se așeze și să-și pună centura în avion. Apoi zborul a fost anulat

1 minut de citit Publicat la 17:37 10 Aug 2026 Modificat la 17:37 10 Aug 2026

Un avion care urma să decoleze din Columbia britanică s-a întors la terminal iar zborul a fost anulat, după ce un copil a refuzat să se așeze și să își pună centura. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Un incident bizar petrecut într-un avion care se pregătea să decoleze a dus, în cele din urmă, la anularea zborului aeronavei cu 132 de locuri, relatează The New York Times.

Incidentul a fost semnalat joia trecută în provincia canadiană Columbia Britanică.

Zborul PD444 al companiei Porter Airlines tocmai părăsise terminalul Aeroportului Internațional Victoria și rula către pistă, când membrii echipajului au văzut un copil mic care stătea în picioare pe scaun și refuza să își pună centura de siguranță, a confirmat compania aeriană într-un comunicat.

„Încercările părintelui însoțitor și ale echipajului de a remedia această problemă au fost nereușite”, se spune în comunicatul companiei, care nu menționează vârsta copilului.

„Aeronava nu a putut decola în aceste condiții nesigure, așa că echipajul a ales să se întoarcă la terminal și să-i debarce pe pasageri.

Timpul necesar pentru a debarca pasagerii în cauză, a recupera bagajele, a reface planurile de zbor și alte documente s-a dovedit prea mare pentru a relua decolarea, deoarece pista aeroportului se închide la ora 00:30”, se mai spune în comunicatul citat.

Pasagerii zborului anulat au putut decola a doua zi

O purtătoare de cuvânt a aeroportului a confirmat că zborul a fost anulat în urma „închiderii programate a aerodromului”.

Nu a fost imediat clar câți pasageri au fost afectați.

Avionul are 132 de locuri, potrivit unui purtător de cuvânt al Porter Airlines.

„Ne cerem scuze pentru efectul pe care l-a avut acest lucru (anularea zborului, n.r.) asupra altor pasageri, care au putut decola a doua zi”, a adăugat oficialul companiei.

Noul zbor a decolat de pe Aeroportul Internațional Victoria vineri, la ora 22:49, ora locală, și a aterizat la Toronto sâmbătă, la ora 06:16, ora locală, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.com, precizează The New York Times.