"Starlink-ul rusesc" se mișcă mai repede decât anticipa Ucraina. Ce a aflat serviciul de informații de la Kiev

2 minute de citit Publicat la 17:59 10 Aug 2026 Modificat la 18:00 10 Aug 2026

Rusia și-a planificat un sistem de sateliți copiat după Starlink-ul lui Elon Musk. Ar urma să aibă circa 300 de sateliți până în 2027 și aproape 1000 până în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia accelerează implementarea sistemului său de comunicații prin satelit numit Rassvet, ce se vrea un echivalent al sistemului Starlink al lui Elon Musk, scrie Kyiv Independent, care îl citează pe adjunctul șefului serviciilor de informații militare din Ucraina, generalul-maior Vadim Skibitskyi.

Potrivit acestuia, planurile rușilor merg mai rapid decât se planificase inițial.

„Moscova implementează Rassvet, practic un analog rusesc al sistemului Starlink. Și au început să-l lanseze semnificativ mai repede decât era prevăzut în planurile lor”, a precizat Skibitskyi într-un interviu acordat RBC-Ucraina.

Rusia a lansat primii 16 sateliți Rassvet pe orbita joasă a Pământului în martie 2026 și continuă să extindă sistemul, potrivit lui Skibitskyi.

Relatări anterioare au indicat lansarea unui al doilea lot de sateliți în iulie.

Generalul ucrainean a dezvăluit că Rusia intenționează să construiască o constelație de 292 de sateliți până în 2027 și să o extindă la 924 de sateliți până în 2035.

„În prezent, aceștia pot funcționa doar intermitent, atunci când un satelit trece peste teritoriul nostru. Când rușii vor desfășura o constelație completă de sateliți, acest sistem va funcționa ca Starlink”, a detaliat Vadim Skibitskyi.

El a mai spus că responsabilii ucraineni discută deja despre cum să contracareze sistemul rusesc, fără a oferi însă detalii.

Responsabil ucrainean: Cu Rassvet, Putin va avea acces la informații de pe tot globul

Într-un interviu acordat agenției Associated Press și publicat luni, 10 august, comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, a descris inițiativa Moscovei ca fiind „un risc pentru întreaga planetă”.

„O dictatură va obține acces la informații pe întregul glob”, a anticipat el.

Rusia continuă să dezvolte alternative la Starlink, care a jucat un rol cheie în comunicațiile militare ale Ucrainei de la începutul războiului.

În februarie, Ucraina a anunțat că terminalele Starlink neautorizate utilizate de forțele ruse au fost dezactivate în urma coordonării dintre Ministerul Apărării și SpaceX, un efort în care fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a jucat un rol cheie.

Rușii au pierdut un satelit din seria lansată în martie

Rețeaua Rassvet a suferit un incident în urma căruia unul dintre cei 16 sateliți lansați în martie a fost pierdut, ceilalți 15 fiind în continuare pe orbită, a relatat în iunie ziarul rusesc Kommersant.

Proiectul Rassvet este dezvoltat de Biroul 1440 al Rusiei ca rețea de sateliți în bandă largă pe orbită terestră joasă, menită să ofere conectivitate la internet de mare viteză.

Rusia a anunțat că sistemul este planificat să înceapă operațiunile comerciale în 2027, în timp ce oficialii ucraineni au avertizat că Rassvet ar putea avea, în cele, din urmă aplicații militare, inclusiv în comunicații și controlul dronelor.