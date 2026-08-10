Rinul riscă să fie „rupt în două”. Nivelul apei scade atât de mult încât navele nu vor mai putea trece

Rinul ar putea deveni în curând imposibil de navigat pe anumite porțiuni din Germania. Foto: Getty Images

Rinul ar putea deveni în curând imposibil de navigat pe anumite porțiuni din Germania, dacă nivelul apei continuă să scadă din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. O asociație din industria transportului fluvial avertizează că fluviul ar putea ajunge, practic, să fie împărțit în două.

Nivelul apei se află la minime record de la sfârșitul lunii iulie, în timp ce Germania, la fel ca alte state europene, trece printr-o serie de valuri de căldură, scrie France24.

Navele de marfă au reușit până acum să continue transporturile pe Rin, fluviu care traversează una dintre cele mai importante regiuni industriale ale celei mai mari economii europene, însă sunt obligate să circule cu încărcături mai mici, ceea ce crește costurile.

Asociația germană a transportului fluvial BDB avertizează însă că nivelul apei la Kaub, unul dintre principalele puncte de referință pentru navigația pe Rin, ar urma să scadă și mai mult în această săptămână.

„La asemenea niveluri ale apei, transportul comercial nu va mai putea transporta mărfuri în această regiune”, a declarat pentru Rheinische Post directorul general al organizației, Jens Schwanen. „În principiu, asta înseamnă că Rinul nu mai poate fi navigat fără întrerupere și este, practic, împărțit în două”.

Potrivit acestuia, navele ar mai putea circula pe Rin în Țările de Jos și în Germania până în zona Köln, precum și mai la sud, pe unele dintre afluenții fluviului.

Pe o mare parte a Rinului din Germania, însă, nivelul apei ar putea deveni prea scăzut pentru ca navele să mai poată trece.

Nivelul apei va tot scădea

O purtătoare de cuvânt a WSV, instituția responsabilă de administrarea căilor navigabile din Germania, a declarat pentru AFP că „nivelul apei este așteptat să continue să scadă ușor în următoarele zile”.

Deocamdată nu există interdicții de navigație, a precizat aceasta. Căpitanii navelor sunt cei care trebuie să decidă câtă marfă pot transporta în condițiile unui nivel atât de scăzut al apei.

Întrebat despre avertismentul BDB, un purtător de cuvânt al Ministerului german al Transporturilor a declarat că guvernul „monitorizează foarte atent dacă situația va evolua așa cum este descris în acest scenariu”.

Rinul izvorăște din Alpii elvețieni, traversează sau formează granița mai multor țări europene și se varsă în Marea Nordului, în Țările de Jos.

Problemele provocate de scăderea nivelului apei au determinat deja unele companii germane, printre care producătorul de oțel Thyssenkrupp și gigantul chimic BASF, să folosească nave cu pescaj redus pentru a putea continua transportul materiilor prime și al produselor finite.

O eventuală oprire a navigației pe anumite porțiuni ale Rinului ar reprezenta o nouă lovitură pentru economia Germaniei, care se confruntă deja cu probleme provocate de scumpirea energiei pe fondul războiului din Iran și de tarifele impuse de Statele Unite.

Guvernul cancelarului Friedrich Merz analizează măsuri de sprijin pentru companiile care își transportă mărfurile pe Rin, inclusiv cele din industriile chimică și petrolieră.

Autoritățile federale au convenit deja cu unele landuri să suspende temporar interdicția de circulație a camioanelor în zilele de duminică și în sărbătorile legale, pentru a putea compensa eventualele probleme de transport pe fluviu.