Când este normală durerea și când ar trebui să ne îngrijorăm

Unele dureri sunt reacții firești ale organismului și trec de la sine, în timp ce altele pot ascunde probleme care necesită evaluare medicală. Foto: Getty Images

Durerea nu este întotdeauna un dușman, dar nici un simptom care ar trebui ignorat. Unele dureri sunt reacții firești ale organismului și trec de la sine, în timp ce altele pot ascunde probleme care necesită evaluare medicală. Cum facem diferența între o durere normală și una care ar trebui să ne trimită la medic, a explicat medicul Mihai Băican, invitat la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

Când este normal să simțim durere

Medicul spune că, înainte de toate, trebuie să ținem cont de faptul că durerea este un simptom a cărui percepție diferă de la o persoană la alta.

„În primul rând, să spunem că durerea este un simptom, iar percepția noastră subiectivă face să o descriem și să o percepem absolut diferit în situații considerate identice. Deci și acest lucru este foarte important de știut.

Sigur că n-aș vorbi despre o durere fiziologică, ci despre o consecință normală la diverse evenimente care se întâmplă în corpul nostru sau în exterior. Pentru că atunci când ne lovim, de exemplu, este normal să ne doară. Apare o durere punctuală la locul respectiv sau, în alte situații fiziologice, de exemplu la femei, în perioada menstruației, apare o durere considerată normală atunci când este ușoară, moderată și când nu este însoțită de o altă simptomatologie”, spune medicul.

Când durerea de cap trebuie să ne alerteze

Durerea de cap este un simptom frecvent și poate apărea inclusiv însoțită de senzația de „ceață mentală” și de dificultăți de concentrare. Există însă situații în care aceasta nu trebuie ignorată.

„Sigur că apare această durere de cap, însoțită de multe ori și de o ceață mentală, de «brain fog» și de o diminuare a capacității de concentrare. Atunci însă când această durere este bruscă, intensă, însoțită poate și de alte simptome, cum ar fi vărsăturile, sigur că atunci o astfel de durere de cap trebuie să ne alerteze și ar trebui să căutăm ajutor medical”, a continuat Mihai Băican.

Febra musculară sau o posibilă leziune

Și durerile musculare pot fi firești după efort, mai ales în cazul persoanelor care nu fac în mod obișnuit mișcare. Important este însă momentul în care apare durerea.

„Febra musculară apare frecvent, mai ales atunci când discutăm despre persoane care nu fac niciun fel de mișcare în mod normal. Însă și aici trebuie făcută o diferențiere, și anume că această febră musculară apare după ce am efectuat mișcarea, efortul.

Orice altă durere care apare în timpul efectuării acestui efort sau antrenament ar trebui să ne îngrijoreze, mai ales dacă aceasta are un caracter acut, este foarte bine localizată. Atunci, cel mai probabil, suntem în situația unei leziuni musculare sau tendinoase”, este de părere medicul.

Cât timp este normal să dureze o durere

Nu doar intensitatea durerii este importantă. Și persistența ei poate fi un semnal că este nevoie de o evaluare medicală.

„Durerea este un simptom care ar trebui să ne alerteze. Ea are un rol foarte important. Sigur că sunt o serie întreagă de mijloace care o pot ameliora, care o pot ține sub control, însă acest lucru este o consecință a unui diagnostic.

Deci, în momentul în care experimentăm o durere care poate nu este de o intensitate foarte mare, dar este persistentă, și aici exemplul cel mai clar pentru toată lumea este durerea de spate, ne doare spatele, trebuie să vedem ce se întâmplă, să ajungem într-un serviciu de recuperare medicală și abia ulterior să vedem ce mijloace găsim pentru a compensa această durere.”

Când durerea trebuie să ne trimită urgent la medic

Există anumite caracteristici ale durerii care ar trebui să ne determine să cerem ajutor medical, mai ales atunci când aceasta apare fără o cauză evidentă și este însoțită de alte simptome.

„Într-o situație în care, din senin, apare o astfel de durere, o durere care ne trezește din somn fără să fie o cauză aparentă, o durere care, așa cum spuneam, este însoțită și de altă simptomatologie, febră, vărsături, amețeli, parestezii, amorțeli, cu o intensitate ridicată și pe care nu o putem lega de niciun eveniment, atunci este bine să ne alertăm.

Și, de asemenea, dacă această durere nu cedează deloc la mijloacele simple pe care fiecare dintre noi le avem acasă și încercăm să le folosim”, a concluzionat medicul Mihai Băican.