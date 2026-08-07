Ce greșeli fac pacienții hipertensivi în vacanță. Sfaturile cardiologului pentru zilele caniculare

Indiferent unde ne petrecem concediul, regulile de bază pentru protejarea inimii trebuie respectate. Foto: Getty Images

Vacanța înseamnă relaxare, dar nu și o pauză de la grija pentru sănătate. Alcoolul, deshidratarea, mesele mai bogate, lipsa somnului, expunerea la soare și efortul fizic făcut în orele de caniculă pot pune probleme în special persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare. Cardiologul Alice Munteanu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, la ce trebuie să fie atenți pacienții hipertensivi și cardiaci atunci când pleacă în concediu și ce se întâmplă cu inima atunci când temperaturile cresc.

„Inima nu este în vacanță”

Medicul spune că, indiferent unde ne petrecem concediul, regulile de bază pentru protejarea inimii trebuie respectate.

„Trebuie să pornim de la premisa că inima nu este în vacanță. Deci, în continuare, trebuie să avem grijă la consumul de alcool, la deshidratare, la mese care sunt probabil mai multe, mâncăm ce vedem, e foarte bun, nu ne uităm la acest lucru, la dulciuri, iar somnul nu mai este acela pe care îl cunoaștem din timpul programului normal.

Însă, totuși, să nu uităm că ar trebui să ne și relaxăm, pentru că asta trebuie să facem într-un concediu”, a explicat cardiologul Alice Munteanu.

Una dintre recomandările medicului se referă la consumul de alcool, care poate favoriza deshidratarea și poate influența tensiunea arterială și pulsul.

„Să nu uităm că alcoolul deshidratează, deci ar trebui să bem un pic de apă înainte de a începe să consumăm alcool. Însă pacienții noștri cardiaci ar trebui să ia aminte că anumite medicamente nu sunt indicate în prezența alcoolului”, a spus medicul.

Alcoolul poate crește tensiunea și pulsul

Potrivit cardiologului, problema apare în special în cazul consumului de alcool în cantități mari și al băuturilor tari.

„Atenție că alcoolul crește tensiunea, crește pulsul. Vorbim de alcool tare, vorbim de băuturi spirtoase, de tărie, în principiu. Și vinul roșu în cantitate mare, nu un pahar la masă. Și mai vorbim de combinația alimentară”, a explicat Alice Munteanu.

În ceea ce privește alimentația, medicul recomandă ca pacienții cardiaci să păstreze, inclusiv în concediu, principiile unei diete echilibrate.

„Noi știm că toți cardiacii ar trebui să consume acea dietă mediteraneană. Deci, într-un fel, în concediu putem să profităm de acest lucru”, a mai spus cardiologul.

Căldura, un risc suplimentar pentru pacienții cu probleme cardiace

Expunerea la temperaturi ridicate reprezintă un alt factor important de risc. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare ar trebui să evite statul la soare în intervalele cu temperaturi foarte mari.

„Apoi, atenție, statul la soare, pentru că avem tendința să stăm în orele nepermise și automat și starea de rău a unui pacient cu probleme cardiace tot atunci apare. Atenție, vorbim de activarea unui dezechilibru la pacient între cerere și ofertă. Adică pacientul care are o problemă coronariană, la vasele inimii, pacientul care se știe cu un infarct, are un stent pus, pacienți care ar trebui să evite total acest lucru. Împreună cu fumat, consum de alcool, regim, stil de viață, căldura este un impediment pentru ei, deci ar trebui să nu se expună”, a atras atenția Alice Munteanu.

Efortul fizic în caniculă poate fi o problemă

Nici activitatea fizică nu trebuie făcută oricum în timpul vacanței. Chiar dacă oamenii sunt obișnuiți să facă mișcare, temperaturile ridicate impun anumite limite.

„Tot în concediu m-aș gândi la tot ce înseamnă efortul pe care îl facem, efortul fizic. Și în concediu facem un soi de sală, nu chiar sală. Știți că, în general, cel puțin ce văd eu, suntem la un hotel, mă duc totuși să fac dimineața mișcare, chiar în timpul orelor de vârf, adică la temperaturi înalte. Dar noi nu avem voie să facem efort excesiv”, a explicat cardiologul.

Recomandarea este valabilă inclusiv pentru persoanele fără un diagnostic cardiovascular, însă devine cu atât mai importantă pentru cei care au hipertensiune sau tulburări de ritm cardiac.

„Chiar și în contextul în care suntem persoane sănătoase, nu neapărat că avem o problemă cardiovasculară. Cu atât mai mult dacă suntem hipertensivi, sau dacă avem aritmii cardiace”, a spus Alice Munteanu.

Alcoolul și deshidratarea pot favoriza palpitațiile

Un alt efect pe care îl poate avea combinația dintre căldură, alcool și lipsa unei hidratări corespunzătoare este apariția dezechilibrelor electrolitice, care se pot manifesta inclusiv prin palpitații.

„Consumul de alcool determină deshidratare și dezechilibre ionice, care se manifestă adesea prin palpitații. Din cauza perturbării nivelului de hidratare, minerale esențiale precum sodiul, potasiul, calciul și magneziul se pot dezechilibra, provocând acele aritmii sau senzații de „fâlfâire” la nivelul inimii. Aceste neplăceri pot fi prevenite sau diminuate prin consumul de apă minerală sau prin administrarea de suplimente pe bază de calciu și magneziu.”, a explicat medicul.

Astfel, pentru pacienții hipertensivi și pentru cei cu afecțiuni cardiovasculare, concediul nu înseamnă renunțarea la toate regulile de care țin cont în restul anului. Hidratarea, evitarea excesului de alcool, protecția față de temperaturile ridicate și dozarea efortului fizic pot contribui la reducerea riscurilor în zilele de vacanță.