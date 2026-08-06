Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”

România este afectată și de seceta pedologică și de o secetă hidrologică. Foto: Getty Images

Un nou val de căldură va traversa România săptămâna viitoare, iar temperaturile vor atinge 38 de grade Celsius în toată țara, mai ales în sud și în sud-vest, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Antena 3 CNN. Deși va ploua, aversele vor fi torențiale și de scurtă durată, astfel că nu vor compensa seceta pedologică și cea hidrologică, a mai spus șefa ANM.

România nu scapă de caniculă nici săptămâna viitoare. Temperaturile se vor apropia, din nou, de 40 de grade Celsius.

„Până la sfârșitul lunii august caracterul torențial rămâne de interes și mai ales fenomenele convective în condițiile în care masa de aer cald rămâne în continuare de interes pentru că și mâine, în special în partea de sud-vest, sud a țării vom vorbi de canciulă, chiar dacă ne mai răcorim la final de săptămână la valori de 34 de grade Celsius, de marți săptămâna viitoare e posibil să experimentăm un nou val de căldură cu valori de 37,38 de grade Celsius și din păcate caracterul deficitar al precipitaților va rămâne de interes”, a declarat șefa ANM la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește furtunile prognozate pentru perioada următoare, șefa ANM a explicat că din cauza caracterului lor torențial pe intervale scurte de timp nu vor putea compensa seceta pedologică care afectează aproape toată țara.

„Vorbim de cantități care la nivel punctiform pot să atingă valori de 30-40 l/mp, dar caracterul torențial pe intervale scurte de timp nu vor putea compensa atât seceta pedologică care la acest moment înregistrează valori deosebit de ridicate în special în partea de vest, nord-vest, centru, est sud-est și sud-vest a țării.

Areale foarte mici din partea centrală și din Muntenia înregistrează o aprovizionare satisfăcătoare. Din păcate nu putem să spunem cu certitudine că aceste cantități, pentru că au un caracter local, vor putea compensa nevoia de apă atât din punct de vedere al secetei pedologice, dar și al secetei hidrologice”, a explicat Elena Mateescu.

Dunărea a atins un nou minim istoric al debitului, de doar 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, toate acestea în timp ce temperaturile ridicate fac ravagii.