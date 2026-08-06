Campioana României, Universitarea Craiova, a remizat, 1-1, cu KuPS din Finlanda, în turul trei preliminar din Europa League

3 minute de citit Publicat la 21:47 06 Aug 2026 Modificat la 21:50 06 Aug 2026

Universitarea Craiova a remizat, 1-1, cu KuPS din Finlanda. Sursa foto: Hepta

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa finlandeză KuPS Kuopio, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Kuopion Keskuskentta din Kuopio, în prima manşă din turul a treilea preliminar al Europa League la fotbal, notează Agerpres.

Campioana României, după două reprize diametral opuse, are prima şansă de calificare în faza următoare, după golurile marcate de Ştefan Baiaram (39), respectiv de Jaime Moreno (72), dar senzaţia a fost că echipa antrenată de Filipe Coelho s-a mulţumit cu puţin.

Prima ocazie a craiovenilor i-a aparţinut lui Baiaram (15), dar atacantul a alunecat în careu în poziţie foarte bună.Etim (18) a tras din întoarcere de la 16 metri, dar puţin pe lângă poartă.

În min. 27, şutul lui Baiaram a fost respins de portar, iar Magassa a fost aproape de autogol, dar a reuşit să respingă, în cele din urmă.

Universitatea a deschis scorul (39), prin Baiaram, din 6 metri, la centrarea lui Rus. KuPS a reacţionat şi Moreno (41) a şutat peste poartă de la 20 de metri.

Campioana Finlandei a început mai decisă repriza secundă şi a avut o suită de cornere la poarta lui Popescu, iar Magassa (50) a trimis în bară. Moreno (56) a fost blocat salvator de Popescu la 12 metri, la o altă situaţie bună a gazdelor.

Nordicii au egalat prin nicaraguanul de origine venezueleană Jaime Moreno (72), care a reluat cu capul de la 7 metri, la un corner executat de Tommi Jyry, fostul jucător al Petrolului Ploieşti.

Universitatea şi-a revenit în ultimele minute, când Teles a avut două şuturi de la distanţă (85, 85), dar fără probleme pentru portarul Riihimaki.

În min. 90, ugandezului Calvin Kabuye i s-a făcut rău în careul mic la Universităţii, fără a fi implicat în vreun duel, iar jocul a fost întrerupt timp de şase minute, jucătorul fiind preluat de ambulanţă şi transportat la spital.

Manşa secundă va avea loc la Craiova, pe 13 august, de la ora 20:00.

În cazul în care va trece de KuPS Kuopio, Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Ararat-Armenia şi NK Celje (2-1 în prima manşă), din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Dacă va fi eliminată de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers FC şi KF Egnatia (3-1 în prima manşă).

KuPS Kuopio - Universitatea Craiova 1-1 (0-1)

Au marcat: Jaime Moreno (72), respectiv Ştefan Baiaram (39).

Kuopio, Stadionul Kuopion Keskuskentta

Europa League - turul III preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele

KuPS Kuopio: 12. Hemmo Riihimaki - 29. Akseli Puukko (19. Calvin Kabuye, 60), 28. Brahima Magassa, 4. Kasim Adams Nuhu, 25. Clinton Antwi (căpitan; 3. Saku Heiskanen, 83) - 10. Valentin Gasc (6. Saku Savolainen, 60), 22. Saikou Touray - 21. Joslyn Luyeye-Lutumba (17. Arttu Heinonen, 73), 16. Tommi Jyry, 24. Bob Nii Armah (20. Piotr Parzyszek, 60) - 11. Jaime Moreno. Antrenor: Miika Nuutinen.

Rezerve neutilizate: 37. Kasperi Silen - 13. Niilo Kujasalo, 23. Arttu Lotjonen, 33. Taneli Hamalainen.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 28. Adrian Rus, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 59), 5. Anzor Mekvabişvili (8. Tudor Băluţă, 90+5), 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim (19. Heriberto Tavares, 73), 7. Steven Nsimba (9. Assad Al Hamlawi, 59), 10. Ştefan Baiaram (30. David Matei, 59). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 3. Oleksandr Romanciuk, 4. Alexandru Creţu, 18. Mihnea Rădulescu, 22. Simon Elisor, 29. Luca Băsceanu.

Arbitru: Ondrej Berka; arbitri asistenţi: Matej Vlcek, Kamil Hajek; al patrulea oficial: Pavel Orel (toţi din Cehia)

Arbitru video: Andre Narciso (Portugalia); arbitru asistent video: Karel Roucek (Cehia)

Observator UEFA pentru arbitru: Alain Sars (Franţa); Delegat UEFA: Sergei Hohlov-Simson (Estonia)

Cartonaşe galbene: Antwi (36), Rus (68), Heiskanen (88).