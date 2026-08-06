De ce continuă UEFA să ameninţe cu boicotarea Cupei Mondiale, deşi Infantino s-a scuzat că a vrut să vândă acţiuni ale competiţiei

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

UEFA a transmis, joi, că federaţiile naţionale pe care le reprezintă ar putea să boicoteze în continuare Cupa Mondială, deşi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat la planul controversat de a vinde unor entităţi private acţiuni ale competiţiei, apoi şi-a prezentat şi scuzele. UEFA susţine că nu au fost îndeplinite încă toate condiţiile sale, notează BBC.

Federaţiile europene ar putea în continuare să boicoteze competiții precum Cupa Mondială, întrucât UEFA susține că modul în care FIFA îi ia apărarea președintelui său, Gianni Infantino, „nu schimbă nimic”.

Ce condiţii are UEFA

Într-un comunicat, organismul de conducere al fotbalului european, UEFA, a precizat că nu au fost îndeplinite condițiile sale, formulate ca reacție la planul lui Infantino de a vinde acţiuni din Cupa Mondială unor investitori privați, plan care a fost ulterior abandonat.

"Federațiile membre UEFA au fost foarte clare în privința condițiilor legate de neparticiparea lor la competițiile FIFA”, se arată în comunicat.

„În primul rând, propunerile de vânzare a drepturilor asupra competițiilor majore trebuiau retrase, iar în al doilea rând, trebuiau oferite garanții că astfel de tentative de a denatura jocul în acest mod nu se vor mai repeta niciodată" - a mai transmis forul european.

"Aceste condiții nu au fost îndeplinite", a adăugat UEFA.

UEFA a declarat deja că și-a pierdut încrederea în Infantino, calificând propunerea „Fifa Forward Enterprise” (FFE) drept o „înțelegere dubioasă, netransparentă și negociată pe ascuns”.

„UEFA a precizat foarte clar, în comunicatul de sâmbătă, că și-a pierdut încrederea în președinția lui Gianni Infantino”, se mai arată în declarație. „Această poziție rămâne neschimbată. Anunțul de ieri, potrivit căruia unele persoane angajate de președintele FIFA (și ale căror cariere depind de bunăvoința acestuia) sunt de acord cu el, nu schimbă cu nimic situația".