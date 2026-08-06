Stadionul uriaș de 1 miliard de $ construit în deșert de Arabia Saudită e aproape gata: Cum arată Aramco Stadium, unde vor fi 24°C vara

3 minute de citit Publicat la 14:04 06 Aug 2026 Modificat la 14:04 06 Aug 2026

Aramco Stadium din Arabia Saudită e programat să se deschidă în 2026. Sursa foto: Aramco Stadium

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte sportive din Arabia Saudită se apropie de finalizare. Stadionul de fotbal Aramco, construit în orașul Al Khobar, va costa aproximativ 1 miliard de dolari și este proiectat să ofere condiții ideale pentru spectatori și jucători chiar și în climatul extrem al deșertului.

Reprezentanții stadionului au anunțat marți că sistemul avansat de răcire este complet funcțional, publicând pe contul oficial de X mesajul: „Transformăm vara în iarnă.”

نخلّي صيفها شتاء ❄️



Aramco Stadium turns summer into winter! ❄️ pic.twitter.com/S38O9Swfiq — ملعب أرامكو (@AramcoStadium) August 4, 2026

Potrivit dezvoltatorilor, chiar și în cele mai fierbinți zile ale verii, temperatura din interiorul arenei va fi menținută la aproximativ 24 de grade Celsius. Stadionul va beneficia, de asemenea, de acoperire completă cu rețea 5G, iar inaugurarea oficială este programată pentru această toamnă.

Construcția stadionului a început în 2024 și avansează conform graficului, finalizarea completă fiind programată în 2026. Arena va avea o capacitate de aproximativ 47.000 de locuri și va găzdui meciuri din Cupa Asiei AFC 2027, dar și partide din Campionatul Mondial de Fotbal din 2034, competiție organizată de Arabia Saudită.

Proiectul face parte din strategia Vision 2030, prin care regatul investește masiv în infrastructură sportivă pentru a deveni o destinație importantă pentru marile competiții internaționale, potrivit Construction Review.

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Inspirat de valurile mării

Stadionul a fost proiectat de celebra companie de arhitectură Populous, aceeași care a realizat planul urbanistic al zonei din jurul arenei. Designul este inspirat de dinamica valurilor de pe coasta Golfului Persic și de identitatea orașului Al Khobar.

Pe lângă terenul cu gazon hibrid și sistemul performant de climatizare, stadionul va integra tehnologii inteligente pentru transmisii TV, securitate și administrarea digitală a întregii infrastructuri.

Arena va putea găzdui nu doar meciuri de fotbal, ci și concerte și alte evenimente de mari dimensiuni.

الليل يمر.. وعزيمة الإنجاز تستمر في ملعب أرامكو ??



Day and night, the Aramco Stadium team is hard at work ?‍♂️? pic.twitter.com/VyKSZ70Az5 — ملعب أرامكو (@AramcoStadium) August 1, 2026

Dotări de ultimă generație

Viitorul stadion va include zone pentru public, loje VIP și VVIP, facilități pentru jucători și mass-media, terenuri de antrenament, parcări și un centru energetic propriu care va asigura alimentarea cu energie și funcționarea sistemelor de răcire.

Proiectul este administrat de compania Aramco și urmărește obținerea certificării LEED pentru clădiri sustenabile, respectând standarde moderne privind eficiența energetică și accesibilitatea.

Parte din planul pentru Cupa Mondială din 2034

Stadionul Aramco este unul dintre cele 11 stadioane noi pe care Arabia Saudită intenționează să le construiască înaintea Cupei Mondiale din 2034. Pe lângă acestea, autoritățile vor moderniza alte patru arene existente.

În paralel, în capitala Riad este construit și impresionantul King Salman Stadium, cu o capacitate de 92.000 de locuri, proiectat tot de Populous. Acesta ar urma să fie inaugurat în 2029 și va include 120 de loje de ospitalitate, peste 2.200 de locuri dedicate oficialilor, o arenă multifuncțională, un stadion olimpic și terenuri pentru mai multe discipline sportive.

Prin aceste investiții de miliarde de dolari, Arabia Saudită își consolidează strategia de a deveni unul dintre cele mai importante centre sportive ale lumii în următorul deceniu.