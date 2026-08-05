„Reactorul va fi oprit”. Nu există alte soluții de avarie pentru Centrala de la Cernavodă după scufundarea barjelor

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Operațiunea de scufundare a patru barje pentru a ridica nivelul Dunării în zona Centralei de la Cernavodă va permite ca Unitatea 2 să mai funcționeze între două și patru zile, dar în lipsa unor ploi abundente, reactorul va fi oprit. Nu sunt luate în considerare alte măsuri în acest moment, a declarat directorul centralei, Romeo Urjan, la Antena 3 CNN. Expertul în inginerie hidrotehnică, prof. dr. Dan Stematiu, a declarat, de asemenea, că „nu putem spera la prea mult” de la această soluție de avarie, iar în lipsa unor măsuri pe termen lung la următoarea secetă pe Dunăre această criză energetică se va repeta.

Scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră, una dintre măsurile pregătite pentru a crește cantitatea de apă care ajunge către Centrala Nucleară de la Cernavodă, a fost amânată pentru joi dimineață.

Este cea de-a treia și ultima soluție pentru a mai menține în funcțiune Unitatea 2 de la Cernavodă, după dragarea albiei Dunării în zona Bala și detonarea stâncii de la Pârjoaia. Directorul centralei a spus că este dificil de estimat cât de mult va ajuta, dar operațiunea ar putea aduce între două și patru zile de funcționare în plus a reactorului.

„Cele trei operațiuni planificate pentru această perioadă ajută și sunt singurele de care am cunoștință în această perioadă: vorbim de dragarea albiei Dunării în zona brațului Bala, derocarea stâncii care s-a produs și barjele care vor fi instalate pe brațul Bala. Dragarea și derocarea au adăugat cel puțin trei, patru zile de funcționare pentru reactor. Amplasarea barjelor la fel poate să aducă două, trei, patru zile. În rest, alte măsuri în această perioadă nu sunt prevăzute”, a explicat Romeo Urjan.

După această ultimă soluție, alte măsuri pe timpul acestei secete pe Dunăre „nu sunt luate în considerare”.

„Reactorul va fi oprit conform procedurilor noastre de operare, repet, ca să înțeleagă toată lumea, nu avem nicio problemă de securitate nucleară. Închidem reactorul controlat”, a declarat directorul Centralei de la Cernavodă.

Atunci când crește nivelul Dunării, reactoarele pot fi repornite în circa 48 de ore.

Expertul în inginerie hidrotehnică, prof. dr. Dan Stematiu, a explicat, de asemenea, că toate aceste măsuri din ultimele zile reprezintă doar soluții de avarie, iar până când nu se redresează principalii afluenți ai Dunării, situația va rămâne critică.

„În tot bazinul dunărean e o secetă cumplită și până când nu o să se redreseze principalii afluenți nu putem spera la prea mult. Aportul de la cursurile noastre e relativ minor”, a spus profesorul universitar.

Inginerul a explicat că este greu de estimat de câte zile de ploaie ar fi nevoie ca Dunărea să atingă nivelurile anterioare, dar un lucru este cert: furtunile nu vor ajuta, este nevoie de „precipitații de lungă durată ca să se formeze debite afluente corespunzătoare”.

Profesorul universitar a adăugat, de asemenea, că așteptările de la operațiunea de scufundare a barjelor încărcate cu piatră trebuie să fie moderate.

„Aceste barje care se doresc să facă devierea sunt poziționate într-o relativă zonă de acalmie în zona Dunării și la prea mult nu putem spera. Probabil la niște centimetri de creștere a cotelor pentru că marea problemă pentru reactoare e asigurarea cotei, că debitele sunt modeste. Dar nu avem cotă din cauza coborârii nivelului Dunării și pompele nu mai pot lucra.

Ceea ce se face acum e greu de spus dacă rezolvă mai mult de câțiva centimetri. Și-așa ele sunt făcute în mai mare măsură în ideea de a nu sta pe loc, e mai bine să intervii totuși decât să stai cu brațele încrucișate, dar efectul lor e redus. Totul va depinde de evoluția din bazinul Dunării”, a explicat inginerul.

Doctorul în inginerie a atras atenția că nu este prima dată când România trece printr-o astfel de criză și nu va fi nici ultima dacă nu sunt implementate măsuri tehnice, „viabile”, care deja există, care să preîntâmpine astfel de situații pe termen lung. Lipsește însă, în opinia profesorului, „dorința de a face și finanțarea”.

„La noi după ce trece perioada asta, peste trei luni am uitat complet și lucrurile rămân la fel și data viitoare vom trece prin aceeași situație de criză. Soluții tehnice există (...) nu gândirea ne lipsește. Prima dintre soluții e amenajarea brațului Bala. Această intervenție ar fi benefică și pentru navigație, poate chiar mai mult pentru navigatori decât pentru centrală. Soluțiile din punct de vedere tehnic au fost aprobate, de la un heirup de moment, după care lucrurile se uită”, a mai spus profesorul universitar.

Dunărea atinge joi un nou minim istoric

Debitul Dunării la intrarea în România va atinge joi un minim istoric de 1.400 de metri cubi pe secundă, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Debitul fluviului este de 1.450 mc/s în cursul zilei de astăzi, iar joi va coborî la 1.400 mc/s, cel mai redus nivel înregistrat până acum la intrarea Dunării în țară.

Cu toate acestea, prognoza aduce și o veste încurajatoare. Specialiștii estimează că, până la începutul săptămânii viitoare, debitul se va stabiliza în jurul valorii de 1.400 mc/s, fără o scădere suplimentară.

La Cernavodă situația este ușor mai bună decât indicau estimările anterioare. Nivelul Dunării este în prezent de -214 centimetri, iar până luni este prognozat să ajungă la -231 centimetri. Comparativ cu prognoza de luni, când pentru aceeași perioadă era estimat un nivel de -233 centimetri, noile date arată o creștere de aproximativ 2 centimetri.

În plus, față de începutul săptămânii, nivelul apei la Cernavodă este cu 4 centimetri mai ridicat, după ce luni era de -218 centimetri, iar astăzi este de -214 centimetri.

În aceste context, de secetă fără precedent pe Dunăre, după ce reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit, premierul Ilie Bolojan a anunțat instituirea stării de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică.