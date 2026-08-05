Toate primăriile din ţară trebuie să fie înrolate în Ghiseul.ro până pe 25 august. 919 primari au fost notificaţi de Guvern

Ghiseul.ro este platforma oficială online prin care românii pot plăti taxe și impozite. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a anunţat, miercuri, că a transmis un mesaj de reamintire celor 919 de primării care nu s-au înrolat încă în Ghişeul.ro că mai au timp s-o facă până pe 25 august. "Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie", a afirmat Oana Gheorgiu, care a adăugat şi că, în caz de neconformare, "legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale". Ea mai susţine că "România are nevoie de reducerea numărului de primării".

Oana Gheorghiu a punctat şi că "digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice".

"Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro.

Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3.187. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie.

Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește (în țară sau în străinătate) să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie.

În consecință, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem.

În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții. Digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice.

PS: România are nevoie urgentă de reforma administrativă și reducerea numărului de primării", a postat Oana Gheorghiu pe Facebook.