Senatorii, încurcați de amendamentul AUR la Legea ANI: Poate fi „amantă” și o persoană de același sex? Ce se întâmplă dacă ai două?

Senatorii au adoptat legea ANI. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Amendamentul AUR la Legea ANI, care prevede că și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese chiar dacă nu sunt căsătoriți, i-a pus în mare încurcătură pe senatori.

În Comisia juridică, liberalul Daniel Fenechiu a întrebat dacă se aplică și cuplurilor de același sex și, în acest caz, cine și cum verifică existența relației. Reprezentantul ANI a răspuns că nu are mecanisme ca să facă astfel de controale.

Un senator USR a întrebat ce se întâmplă în situația în care un demnitar are două iubite, care dintre ele depune declarația? În ceea ce privește AUR, un senator al partidului și-a liniștit colegii spunând că amendamentul nu vizează „amantele”, ci doar concubinele.

Ce prevede amendamentul AUR

Amendamentul depus de AUR la Legea ANI vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” cu demnitarii.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

Partidul condus de George Simion se află într-un conflict deschis cu Președintele Nicușor Dan, care nu este căsătorit cu partenera lui de viață Mirabela Grădinaru. Șeful statului a anunțat astăzi, când această lege era dezbătută la Senat, că partenera sa și-a publicat declarațiile de avere și de interese „pentru a înlătura orice speculații”

Senatorii, încurcați de propunerea AUR

Cei de la USR, PNL, dar și o senatoare din grupul PACE, au susținut că amendamentul este evident neconstituțional. Mai mult decât atât, Agenția Națională de Integritate a transmis că nu are mecanisme ca să verifice relațiile „asemănătoare acelora dintre soți”.

În Comisia juridică de la Senat, liberalul Daniel Fenechiu a arătat că această expresie „relații asemănătoare acelora dintre soți” poate include și cuplurile de același sex. Homosexualitatea nu mai este ilegală în România din 2001, dar căsătoria între persoanele de același sex nu este legală.

„Există mecanisme să se facă această verificare? Cum se face? Pe bază de sesizări? Sesizez eu că X cu Y au o relație?”, a spus senatorul liberal.

Reprezentantul ANI a declarat că nu există astfel de mecanisme și nu „putem demonstra astfel de relații”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a întrebat ce se întâmplă dacă un demnitar are două iubite.

„Dacă o persoană obligată prin lege să depună o declarație de avere petrece primele 6 luni într-o relație conjugală cu o persoană și 6 luni cu o altă persoană, cine are obligația să depună declarație de avere și de interese? E ca la nebuni”, a spus Pălărie.

Însă senatorul AUR Nicolae Vlahu a ținut să-și liniștească colegii. El susține că legea nu se aplică „amantelor”, ci concubinelor, iar concubinajul poate fi demonstrat deoarece cei care au „relații asemănătoare acelor între soți conviețuiesc împreună”.

„Cred că puteți să-i asigurați pe toți cei interesați că nu sunt vizate amantele, pentru că cu (sic!) amantele nu sunt stabilite relații asemănătoare acelora dintre soți. Relațiile de conviețuire sunt cele care seamănă cu relațiile dintre soți. Dacă conviețuiesc împreună înseamnă că desfășoară relații asemănătoare acelora dintre soți. Prin conviețuire, prin concubinaj”, a susținut Vlahu.

În ciuda obiecțiilor PNL și USR, legea a trecut de Comisie cu ambele amendamente cu raport favorabil.

Scandal în plenul Senatului

Replicile acide au continuat în plenul Senatului. Liberalii au anunțat că vor contesta legea la CCR încă de dinainte să fie adoptată.

Vlad Varga, senator PNL: „România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii”

Cristina Dumitrescu, senatoare AUR: AUR va vota cu siguranță o lege a integrității care să pună printre principalele obiective o transparență cât mai mare și respectarea literii legii. Ați vorbit în comisii despre vendete politice, despre neconstituționalitate. Incompatibilii nu au ce căuta în funcții publice și trebuie să plece de urgență și dacă este nevoie de o lege pentru asta iată că o putem avea.

Mă bucur că amendamentul AUR pentru o transparență cât mai mare a fost votat. Ați ridicat despre această problemă a termenului persoană care ar avea relații asemănătoare acelora dintre soţi. Acest termen există atât în Codul penal cât și în Codul administrativ

Ați mai ridicat și o falsă problemă cu privire la partenerii de același sex. Întrucât în România nu este recunoscut așa ceva, tăiem de pe listă și asta.

Noi încă suntem o țară creștină în care familia e formată dintr-un bărbat și o femeie.

Dacă nu era bun amendamentul nostru, azi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație? Oricum e una care va suscita mult interes și să nu uitați că șpăgile vin prin criptomonede.

Și dacă puteți să-mi spuneți care este textul de lege care permite ca partenerul de viață al președintelui să aibă SPP, să reprezinte România la tot felul de evenimente internaționale pentru că legal nu avem instituția primei doamne

Ștefan Pălărie, senator USR: Dacă ne uităm la acest proiect de lege amendat, mutilat cu prevederile PSD-AUR ne uităm cu ochiul liber și vedem că are probleme de constituționalitate. Dacă ne uităm cu binoclu de la distanță o să vedem că are probleme de constituționalitate.

Acest text nu este constituțional. Din două motive, ambele foarte grave. PSD, în concubinaj cu AUR, a solicitat foarte mult să modifice o prevedere a legii camuflată la norme tranzitorii spunând că legea retroactivează, adică modifică sancțiuni și le aplică pentru decizii în justiție din trecut. Nu va ține la CCR.

A doua problemă e exact subiectul cu soțul, soția și/sau persoana. Această definiție nu poate fi urmărită de ANI, legea nu poate fi aplicată. E inaplicabilă.

Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme, sunt notorii cazurile la dumneavoastră cu partenere mai tinere cu 10- 20 de ani. Un ilustru pescar de știucă avea o prietenă cu 20 de ani. Această lege nu este aplicabilă, noi vom vota împotriva ei”

Daniel Zamfir, senator PSD: „Tot așa ca amuzament spunea aici colegul de la USR, sigur e posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1 și părinte 2 , e adevărat la noi e femeie și bărbatul. Sunt împreună, într-o relație. La noi e așa cum ne-a lăsat Dumnezeu.

Acest amendament e unul absolut rațional și corect. Atât timp cât o decizie a unei instanțe a stabilit că un ales local e în conflict de interese, există și o decizie a ICCJ care stabilește încetarea mandatului, șmecheria pe care o vor useriștii e că încetează mandatul domnului Fritz, dar nu acum, ci să îl mai lăsăm doi ani în funcție și când se termină mandatul să se aplice interdicția. Atunci când s-a stabilit că ești în conflict de interese pleci acasă”.

Cosmina Cerva, senatoare din grupul PACE: „În locul dvs mi-ar fi rușine. Se uită o țară întreagă la dvs cum o lege de o importanță atât de mare ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz. V-ați bătut joc de o lege de o importanță nici nu vreți să știți. AUR și-a bătut joc prin introducerea unui amendament care e clar neconstituțional și USR și-a bătut joc dând din pinteni o săptămână întreagă cum să-l salveze pe prințișorul Fritz”.

La finalul dezbaterilor, Legea a fost adoptată de Senat cu 104 voturi „pentru”. PNL a anunțat că o va ataca la Curtea Constituțională a României.