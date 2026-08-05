Patru bărbați au fost înjunghiați în cartierul Covent Garden din Londra. O femeie de 47 de ani a fost arestată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Patru bărbați au fost înjunghiați, miercuri, în cartierul Covent Garden din centrul Londrei. Ulterior, o femeie a fost arestată, informează poliția citată de Reuters, potrivit Agerpres. Autoritățile spun că femeia ar putea avea anumite probleme de sănătate mintală.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de posesie de armă ofensivă și de agresiune, a relatat Sky News. Autoritățile au anunțat că „polițiștii au confiscat o pereche de foarfece de la fața locului”.

Covent Garden este o zonă foarte populară pentru turiști.

„Cei patru bărbați răniți au fost tratați la fața locului și apoi transportați la un centru pentru tratarea traumelor după incidentul de pe strada Endell de miercuri după-amiază”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra.

Poliția Metropolitană confirmă că patru bărbați, în vârstă de 34, 39, 42 și 52 de ani, au fost înjunghiați. Nu există informații suplimentare privind gravitatea rănilor suferite, scrie dpa.

#BREAKING: A woman has been taken into custody after four men were stabbed in London's Covent Garden. Authorities say initial findings suggest the incident may be linked to a mental health crisis, and investigations are ongoing. pic.twitter.com/LihlzQrF7c — Ajebo (@iamajebosimon) August 5, 2026

„Am trimis un echipaj de ambulanță, un paramedic într-o mașină de răspuns rapid și un ofițer pentru răspuns la incident. De asemenea, am trimis o ambulanță aeriană. Am tratat patru pacienți la fața locului și apoi i-am transportat cu mașina la un centru major pentru traume”, a precizat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra.

În primă instanță poliția a anunțat că trei persoane au fost înjunghiate în acest incident, dar ulterior a precizat că numărul răniților este de patru.

Sky News a stat de vorbă cu martori de acolo. Lottie și Ben, care spun că se află într-o excursie de o zi la Londra, au observat poliția în timp ce se plimbau pe o stradă din apropiere și au văzut un bărbat care era examinat de personalul ambulanței

„Erau vreo 11 mașini de poliție și două sau trei ambulanțe; erau foarte mulți polițiști. Am văzut câteva dube tactice. Am auzit agitație, nu știam ce se întâmplă. A fost puțin înfricoșător”, spune Lottie.