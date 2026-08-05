MI6 a fost desemnat cel mai puternic serviciu de spionaj din Europa. Topul continental al agenţiilor de informații

2 minute de citit Publicat la 17:26 05 Aug 2026 Modificat la 17:26 05 Aug 2026

MI6 este Serviciul Secret de Informaţii al Regatului Unit. Sursa foto: Getty Images

MI6 a fost desemnat cel mai puternic serviciu de informații externe din Europa, devansând Franța și Olanda, potrivit unei evaluări realizate de specialiști din domeniu, în care agenţia britanică de spionaj a primit 251 de puncte, notează The Guardian. În acest clasament, Serviciul de Informaţii Externe (SIE) al României se află pe locul 11, cu 15 puncte, dar devansează spionajul din ţări precum Spania, Italia sau Belgia.

Agenția britanică de informații, MI6, a obținut 251 de puncte în cadrul studiului și a fost apreciată pentru expertiza sa în recrutarea unor informatori de nivel înalt și în infiltrarea elitelor de la putere din Rusia, China, Iran și Turcia, conform analizei efectuate de 60 de profesioniști din 25 de țări.

Direcția Generală de Securitate Externă (DGSE) a Franței s-a clasat pe locul al doilea, cu 169 de puncte, datorită anvergurii sale globale și capacității operaționale, a relatat publicația The Times.

Țările de Jos, Ucraina și Germania completează primele cinci locuri, în timp ce serviciul de informații al Slovaciei a fost evaluat drept cel mai slab.

Analiza a fost realizată de revista franceză L'Express, care a contactat reprezentanți ai serviciilor de informații de stat pentru a-și evalua omologii din țările aliate din Occident.

Marea Britanie a fost prima care a avertizat Ucraina cu privire la probabilitatea invaziei ruse declanșate în februarie 2022 și a fost un aliat ferm al Kievului.

Ralph Goff, fost șef al operațiunilor pentru Europa și Eurasia în cadrul CIA, a declarat pentru revistă: „Britanicii sunt în avangardă în ceea ce privește dosarul ucrainean. Noi suntem imediat în urma lor.”

Robert Gorelick, fost șef de stație CIA, a adăugat: „Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa. MI6 este extraordinar.”

SIE din România, pe locul 11

Anul trecut, Blaise Metreweli a devenit prima femeie care a condus MI6, preluând funcția de la Sir Richard Moore.

Un fost șef al DGSE a declarat: „Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, investind în surse pe un orizont de 10 ani, într-o manieră oarecum similară cu cea a rușilor. Și au o înclinație pentru tactici subversive.”

DGSE, serviciu prezentat în serialul francez "The Bureau", a fost cotat drept unul dintre cele mai bune din lume în domeniul antiterorismului.

Serviciul este renumit pentru operațiunile sale clandestine de „eliminare” a persoanelor considerate o amenințare la adresa securității Franței. Fostul președinte francez François Hollande a vorbit public despre faptul că a ordonat cel puțin 40 de operațiuni de asasinare a unor ținte de „valoare ridicată” în Orientul Mijlociu și Africa, potrivit unei cărți apărute în 2017.

Serviciul de Informaţii Externe (SIE) al României se află pe locul 11, cu 15 puncte, şi devansează spionajul din Spania, Italia sau Belgia, potrivit topului prezentat grafic de Balticsentinel.eu.