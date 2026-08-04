Dunărea a scos la iveală o motocicletă militară din Al Doilea Război Mondial. Era ascunsă în mâl, chiar în fața Parlamentului Ungariei

Dunărea a scos la iveală o motocicletă militară din Al Doilea Război Mondial. Foto: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Nivelul extrem de scăzut al Dunării continuă să scoată la lumină obiecte ascunse de zeci de ani pe fundul fluviului. La Budapesta, în apropiere de Piața Batthyány, a fost descoperită o motocicletă militară din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, păstrată într-o stare surprinzător de bună datorită stratului gros de mâl care a acoperit-o.

Descoperirea a fost făcută pe malul din Buda al fluviului, chiar vizavi de clădirea Parlamentului Ungariei. Motocicleta era aproape complet îngropată, iar retragerea apei a făcut posibilă recuperarea ei.

Motocicleta a fost scoasă cu ajutorul unei ambarcațiuni speciale

Duminică, spre sfârșitul după-amiezii, reprezentanții Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria au cerut ajutor pentru transportarea vehiculului. Operațiunea nu a fost una simplă, deoarece apa era foarte puțin adâncă, iar motocicleta trebuia preluată de o ambarcațiune capabilă să ajungă în siguranță foarte aproape de mal.

Vehiculul era și suficient de greu încât încărcarea sa să necesite o ambarcațiune al cărei bot putea fi coborât până la nivelul apei. Motocicleta a fost ridicată la bord și transportată într-un alt punct, de unde a putut fi încărcată în siguranță într-o autoutilitară.

Specialiștii urmează acum să cerceteze obiectul și să stabilească mai multe detalii despre originea și istoria sa. Un interes deosebit îl prezintă cutia laterală a motocicletei, despre care cei implicați în recuperare speră că ar putea ascunde obiecte sau informații importante.

Faptul că vehiculul a stat acoperit de mâl a contribuit la conservarea lui. Depunerile l-au izolat în mare parte de apă și oxigen, încetinind degradarea care, în mod normal, ar fi afectat puternic un obiect metalic rămas în Dunăre timp de aproximativ opt decenii.

De la nave de război la oase de mamut

Motocicleta descoperită la Budapesta este doar cea mai recentă dintre surprizele scoase la iveală de Dunărea aflată la niveluri neobișnuit de scăzute.

În apropiere de Prahovo, în Serbia, retragerea apei a făcut din nou vizibile epavele unor nave germane scufundate în 1944 de propriile echipaje, în timpul retragerii din fața Armatei Roșii. Unele dintre vase ar putea avea încă muniție și explozibili la bord, iar epavele reprezintă și astăzi un pericol pentru navigație.

În nordul Bulgariei, lângă satul Ryahovo, un localnic a observat pe albia rămasă la vedere oase despre care specialiștii cred că provin de la un mamut. Au fost identificate o mandibulă, doi colți și posibil o coastă, iar cercetătorii urmează să stabilească originea și vechimea exactă a rămășițelor.