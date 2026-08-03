Pompierii greci s-au trezit cu mașinile vandalizate după misiunile la incendii. Hoții au furat chiar și roțile autovehiculelor

Sindicatul pompierilor pentru operațiuni forestiere denunță incidentul drept "inacceptabil". FOTO: Facebook/ Asociația Pompierilor pentru Operațiuni Forestiere

Mai multe mașini personale ale pompierilor greci care au intervenit la incendiile de vegetație au fost sparte în timp ce echipajele se aflau în misiune, iar în unele cazuri hoții au furat chiar și roțile autovehiculelor. Sindicatul pompierilor pentru operațiuni forestiere denunță incidentul drept "inacceptabil" și cere autorităților măsuri urgente pentru protejarea bunurilor personalului aflat în prima linie a luptei cu incendiile.

"În timp ce pompierii din cadrul Operațiunilor Forestiere duc neîntrerupt lupta cu incendiile de amploare din întreaga țară, intervenind în condiții extrem de dificile și epuizante, colegii din cadrul primei Unități Speciale pentru Incendii Forestiere, întorși la serviciu după încheierea misiunii, s-au confruntat cu o imagine inacceptabilă. Vehiculele lor, parcate în incinta unității, fuseseră sparte, iar în mai multe cazuri le fuseseră furate chiar și roțile.

Acest incident scoate în evidență, încă o dată, problemele grave cu care se confruntă cea mai mare unitate operațională a Corpului de Pompieri. Asociația noastră a avertizat în repetate rânduri cu privire la condițiile improprii ale clădirilor și la lipsa totală a infrastructurii de bază într-un spațiu care găzduiește peste 300 de pompieri, precum și Unitatea Mobilă pentru Operațiuni Speciale de Stingere a Incendiilor", precizează sindicatul într-o postare pe Facebook.

Solicitările reprezentanților pompierilor

Reprezentanții pompierilor solicită adoptarea imediată a unor măsuri pentru securizarea instalațiilor, protejarea bunurilor colegilor și modernizarea completă a infrastructurii operaționale:

"Este de neconceput ca niște colegi care, zile la rând, intervin cu sacrificiu pentru protejarea vieții, a bunurilor și a patrimoniului natural al țării să se întoarcă la serviciu și să își găsească bunurile personale jefuite.

Cine îi va despăgubi pe colegii care, după tot ceea ce trăiesc zilnic în prima linie, se întorc și își găsesc bunurile personale distruse? Cine își asumă responsabilitatea pentru această situație inacceptabilă?

Câtă lipsă de respect mai trebuie să îndure pompierul grec? Câte astfel de incidente mai sunt necesare pentru a fi luate măsuri reale?", se precizează în postare.

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Grecia, iar focul din Attica de Vest și Viotia a mistuit în numai trei zile peste 111 kilometri pătrați, o suprafață aproape dublă față de cea a Manhattanului, scrie Greek Reporter.

În același timp, pe insula Kefalonia, locuitorii mai multor zone au fost evacuați după ce flăcările s-au apropiat periculos de case, iar vântul puternic a făcut dificilă intervenția pompierilor.