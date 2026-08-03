Un scriitor de succes care semnase un contract de 2 milioane de euro pentru un roman polițist este acuzat că l-a scris cu AI

Scriitorul afro-american Jerry Falade este acuzat că şi-a scris bestsellerul cu ajutorul inteligenţei artificiale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Scriitorul afro-american Jerry Falade semnase un contract în valoare de două milioane de dolari pentru thrillerul său, un roman poliţist despre care acesta promitea să fie un bestseller global. Dar a piedut contractul cu editura fiind acuzat că şi-a scris cartea folosind inteligenţa articială. Sciitorul însă acuză motive rasiale pentru piederea contractului.

Cartea lui Jerry Falade, intitulată „Call Me, I'll Hide the Body” (Cheamă-mă, voi ascunde cadavrul), este o poveste noir care a atras o atenție enormă. În Statele Unite, scriitorul a semnat un contract preliminar în valoare de 2 milioane de dolari cu Minotaur, o editură Macmillan, după o licitație la care au participat 14 edituri, relatează La Repubblica. Scriitorul semnase un contract care prevedea publicarea romanului simultan în întreaga lume în 2028, când Marc Gerald, care l-a reprezentat pe autor prin intermediul agenției literare Europa Content, a retras brusc romanul de pe piață, rupând legăturile cu scriitorul.

„Jerry a produs un manuscris incredibil care a captivat profesioniștii din domeniul editorial internațional”, a declarat agentul într-un comunicat, „dar, din păcate, nu mai putem garanta cum a evoluat textul de la început până la finalizare. Când ni l-a trimis, ne-am bazat pe asigurările sale că l-a scris fără a utiliza inteligența artificială. Acum nu mai putem dovedi acest lucru și, din acest motiv, am retras cartea.”

În timpul procesului de editare, relatează The Guardian, un editor a exprimat îndoieli, confirmate aparent atunci când textul a fost analizat de sisteme software capabile să detecteze utilizarea inteligenței artificiale. „Indiferent cum a fost concepută, este o carte genială”, a mai adăugat agentul literar. „Ne pare rău că provocăm atâta agitație, dar aveam nevoie de încredere deplină că procesul creativ nu a fost asistat de inteligența artificială.”

Acest caz este cel mai recent dintr-o serie de cărți retrase, uneori după publicare, pentru presupusa utilizare a inteligenței artificiale, așa cum s-a întâmplat la începutul acestui an cu Shy Girl, un roman de groază de Mia Ballard. La fel ca aceasta, Falade neagă ferm acuzația, argumentând, printre altele, că software-ul conceput pentru a detecta dovezi ale inteligenței artificiale produce în mod notoriu „rezultate fals pozitive”, adică găsește dovezi inexistente sau înșelătoare. Mai mult, scriitorul acuză industria editorială de discriminare rasială împotriva sa, a Miei Ballard și a altor autori ca el: „În ultimul an, trei scriitori de culoare au primit contracte mari, iar toate trei le-au fost anulate din cauza suspiciunii de utilizare a inteligenței artificiale”, a declarat acesta.

„Se pare că există o presupunere tulburătoare că, dacă un autor de culoare produce o carte notabilă, nu ar fi putut să o facă singur. La șase ore după ce au început să circule zvonuri despre mine, agenția a retras cartea și m-a abandonat, chiar dacă textul fusese deja recenzat de numeroși editori de la diverse edituri. E greu de crezut că, dacă aș fi folosit cu adevărat inteligența artificială, nu ar fi observat. Și, între timp, există scriitori albi care spun deschis că folosesc inteligența artificială, dar nu au nicio problemă cu ea.”