PSD va depune o lege care nu va mai permite închiderea centralelor pe cărbune. Grindeanu: "Nu putem să umflăm doar buzunarele unora"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD va depune la Senat un proiect de lege potrivit căruia nu se va mai putea opri niciun fel de capacitate de energie pe cărbune, dacă nu se pune altceva în loc.

"Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare. Suntem deja în recesiune și economia nu-și permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali. Este o sinucidere economică, când ai soluția redeschiderii acestor facilități, aflate la sertar.

Se pot redeschide aceste capacități, închise anul acesta, în aprilie, unele dintre ele".

Sorin Grindeanu a criticat, totodată Strategia pentru conservarea biodiversității, precizând că în elaborarea ei au contribuit "ONG-uri de mediu care au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor".

"Tot legat de acest domeniu, aș aborda și legea privind strategia pentru conservarea biodiversității, care, în forma actuală, a fost depusă la Senat și care are un impact semnificativ pe termen lung.

În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam un miliard de euro din PNRR. A lăsat-o în transparență, nu cred eu într-un moment potrivit, când atenția era îndreptată în altă direcție".

Grindeanu a acuzat USR că a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice:

"Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps în acest moment, iar USR deja a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice.

Această strategie va compromite total și actualele capacități de producție a energiei, unitățile de la Cernavodă, a căror rezolvare trebuia să intre în linie dreaptă din 2024, când eram ministru al Transporturilor. În 2024 a fost aprobată hotărârea de Guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici pentru proiectarea și execuția amenajării brațului Bala al Dunării. Demersul a fost blocat chiar la Comisia Europeană de ONG-urile de mediu, care au cerut reluarea studiului de fezabilitate. Adică am pierdut timp, iar azi vedem efectele".

Grindeanu a precizat că PSD va vota această strategie, atâta timp cât este una bună pentru români și pentru economie.

"Cum vom face după această aprobare noi kilometri de autostradă prin arii protejate? Vreau să aud din partea doamnei Buzoianu dacă se va mai putea construi ceva în țara asta, prin această strategie negociată chiar de dânsa la Comisia Europeană. Este foarte simplu să declari peste noapte că o zonă e arie protejată. Nu contează că ai deja un proeict, că utilajele sunt deja în zona respectivă".

El a dat ca exemplu secțiunile montane de pe Autostrada Sibiu-Pitești, precizând că se poate lucra doar pe 45% dintre șantiere din cauza absenței acordului revizuit de mediu.