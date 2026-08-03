Nuclearelectrica cumpără energie din Ucraina, cu sprijinul firmei Energocom din R. Moldova, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Nuclearelectrica a anunţat, luni la prânz, că achiziţionează energie electrică din Ucraina cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă, astfel încât impactul acestei măsuri asupra pieţei româneşti de energie să fie diminuat.

Nuclearelectrica şi Energocom au semnat în 2023 un Memorandum de Înţelegere pentru asigurarea rezilienţei energetice şi sprijinului reciproc între România şi Republica Moldova. După ce România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, acum situaţia s-a schimbat radical.

"Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie", se arată într-un comunicat al societăţii.

Nuclearelectrica şi Energocom au un parteneriat concretizat şi într-un Memorandum de Înţelegere semnat în 2023, pentru asigurarea rezilienţei energetice şi sprijinului reciproc între cele două companii, implicit între România şi Republica Moldova.

"Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat, aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importantă relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate", se menţionează în document.

Reprezentanţii Nuclearelectrica precizează că situaţia actuală dificilă în România şi la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de seceta al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durata şi relaţii comerciale solide care să permită sprijinul reciproc şi menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Guvernul a luat mai multe măsuri pentru menţinerea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă şi pentru creşterea producţiei şi a importului de energie electrică, în condiţiile în care debitul Dunării este la cote istoric reduse.