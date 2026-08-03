Consilier al premierului Bolojan: Există în continuare un risc mare ca România să fie retrogradată la categoria "junk"

1 minut de citit Publicat la 14:47 03 Aug 2026 Modificat la 14:48 03 Aug 2026

Fitch a menținut ratingul suveran al României la "BBB-", cu perspectivă negativă. Foto: Getty Images

Menținerea ratingului României la ultima treaptă recomandată investițiilor nu înseamnă că pericolul a trecut, a avertizat luni economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, orice abatere de la reducerea deficitului și de la reformele asumate ar putea duce la retrogradarea țării în categoria "junk".

Fitch a menținut ratingul suveran al României la "BBB-", cu perspectivă negativă, nivel aflat imediat deasupra categoriei nerecomandate investițiilor. Agenția a atras atenția asupra presiunilor fiscale, creșterii datoriei publice și incertitudinii politice.

"Vestea bună este că nu am fost retrogradați, deși pare că ne-a trecut glonțul pe la ureche", a declarat luni Ionuț Dumitru, la Digi24.

"Este important că autoritățile române au reușit să convingă Fitch că România nu trebuie retrogradată și că ratingul a fost menținut. Dar trebuie să tragem concluzia că acest risc de retrogradare există și este mare", a afirmat el.

"Deficitele sunt în continuare uriașe. Unul dintre factorii negativi menționați de Fitch este creșterea datoriei publice, alimentată de aceste deficite foarte mari. Chiar dacă le-am redus, datoria publică va continua să crească", a spus Dumitru.

Pentru ca datoria publică să se stabilizeze și să nu mai avanseze ca pondere în PIB, România trebuie să reducă deficitul cu încă cel puțin 1,5 puncte procentuale, a explicat economistul.

"Indiferent cine va conduce Guvernul în perioada următoare, nu trebuie să se abată deloc de la traiectoria consolidării fiscale și a reformelor. Orice semn de slăbiciune va fi aspru penalizat. Trebuie să fie clar pentru întreaga clasă politică faptul că nu există alternativă la reducerea deficitului", a declarat el.

Ionuț Dumitru consideră că este necesară o mai mare cumpătare în privința cheltuielilor publice, fără ca acest lucru să însemne înghețarea permanentă a salariilor și pensiilor.

El a spus că noua lege a salarizării presupune un efort bugetar suplimentar de aproximativ 12 miliarde de lei pe an, echivalent cu o creștere de 6-7% a cheltuielilor salariale în anul următor. În opinia sa, presiunile sociale, grevele și disputele provocate de lege ar fi putut cântări în evaluarea inițială realizată de Fitch.

"Deși salariile cresc în ansamblu, au existat foarte multe comentarii și presiuni sociale. Toată lumea a avut ceva de reproșat acestei legi", a adăugat Ionuț Dumitru.

Avertismentul vine înaintea unei noi evaluări a ratingului României din partea Moody’s, așteptată în cursul acestei săptămâni.