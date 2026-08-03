Antena 3 CNN Externe Slovacia a oprit navigația pe Dunăre. Din albia fluviului a ieșit la suprafață muniție din al Doilea Război Mondial

Slovacia a oprit navigația pe Dunăre. Din albia fluviului a ieșit la suprafață muniție din al Doilea Război Mondial

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 15:18 03 Aug 2026 Modificat la 15:20 03 Aug 2026
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Nivelului apei Dunării în zona satului Virt în districtul Komarno a scăzut în ultimele zile / sursă foto: Profimedia Images

Navigaţia pe Dunăre a fost suspendată luni după-amiază în Slovacia, între orele locale 12:00 şi 14:00, a anunţat poliţia slovacă pe reţelele sociale, precizând că măsura era necesară pentru a permite îndepărtarea în siguranţă a unei muniţii descoperite în urma scăderii nivelului Dunării, relatează agenţia TASR, citată de Agerpres.

"Această măsură a fost luată pentru a garanta siguranţa maximă a tuturor celor care navighează, precum şi a unităţilor de intervenţie implicate", a transmis poliţia.

De asemenea, aceasta le-a solicitat tuturor operatorilor de nave, precum şi populaţiei, să respecte instrucţiunile ofiţerilor de poliţie şi ale altor unităţi de intervenţie implicate în operaţiune.

Scăderea nivelului apei Dunării în zona satului Virt în districtul Komarno (regiunea Nitra) a dezvăluit duminică existenţa un obiect necunoscut ce pare a fi muniţie din al Doilea Război Mondial.

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Etichete: Dunare Slovacia navigație munitie

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