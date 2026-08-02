Capitala se pregătește pentru criza energetică. Ciucu: „Să vedem unde se pot folosi generatoare”. Ședință de urgență luni

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi convoacă luni dimineață pe șefii companiilor municipale care consumă cantități mari de energie. Printre acestea se numără STB, Termoenergetica și Compania Municipală Iluminat Public. Municipalitatea va analiza ce măsuri poate lua în perioada stării de alertă energetică, inclusiv dacă unele activități pot fi susținute cu ajutorul generatoarelor.

Deocamdată, nu a fost stabilită o listă concretă de măsuri. Ciucu spune că serviciile publice esențiale nu pot fi pur și simplu întrerupte, iar orice reducere a consumului trebuie făcută fără a pune în pericol transportul, iluminatul stradal sau alimentarea bucureștenilor cu apă caldă.

STB, Termoenergetica și iluminatul public, chemate la discuții

Primarul general a anunțat că va discuta cu directorii societăților aflate în subordinea Primăriei Capitalei, pentru a vedea unde poate fi redus consumul și ce soluții de rezervă există. El a precizat că a vorbit deja și cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

„Mâine dimineaţă ne vom întâlni şi voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, companii de iluminat public şi să vedem ce putem face”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică seară, la Digi24.

STB, rețeaua de termoficare și iluminatul public sunt însă servicii care trebuie să funcționeze permanent. Tocmai de aceea, edilul spune că este prea devreme pentru a anunța reduceri sau schimbări înaintea discuțiilor cu șefii companiilor.

Ciucu: „Să vedem unde se pot folosi generatoare”

Una dintre variantele care vor fi analizate este utilizarea generatoarelor, acolo unde acest lucru este posibil. Ciucu a subliniat însă că nu poate spune, înaintea întâlnirii, ce măsuri vor fi aplicate și nici în ce domenii ar putea fi redus consumul.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuţie cu toţi conducătorii acestor instituţii sau companii municipale, mi-e greu să vă spun, pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Adică nu le poţi întrerupe. Dacă există situaţii excepţionale, ne putem gândi. Dar vă daţi seama că asta este important pentru siguranţa cetăţenilor, transportul public în aceste perioade este foarte important. Deci e greu de spus să vedem ce putem face şi noi, dar vom analiza mâine şi să vedem dacă sunt măsuri care se impun. Guvernul a făcut acest apel şi ne punem cu toţii problema să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face”, a spus Ciucu.

Prin urmare, nu este vorba, cel puțin în acest moment, despre oprirea transportului public, a iluminatului stradal sau a altor servicii. Municipalitatea încearcă să stabilească unde există consumuri care pot fi reduse temporar și ce activități ar putea fi trecute pe surse alternative de energie.

România a intrat în stare de alertă pentru întreaga lună august

Discuțiile de la Primăria Capitalei vin după ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august. Măsura a fost luată din cauza scăderii producției de energie electrică, provocată de secetă și de debitele foarte reduse ale râurilor, în special ale Dunării.

Premierul Ilie Bolojan a arătat că debitul Dunării a ajuns la mai puțin de jumătate din valorile normale, situație care limitează producția hidrocentralelor și pune presiune asupra sistemului energetic, mai ales seara, când consumul crește.

Guvernul a cerut populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul în orele de vârf. Autoritățile și marii consumatori trebuie să își pregătească propriile planuri, în timp ce Transelectrica va aplica procedurile necesare pentru menținerea funcționării sistemului energetic.