Pană majoră de curent în Sibiu și în localități din judeţ. Activitatea Spitalului Județean, afectată

Pană majoră de curent în oraşul Sibiu, dar şi în mai multe localități din judeţ: Activitatea Spitalului Județean este afectată. Sursa colaj foto: Agerpres

Mai multe străzi din zona centrală a oraşului Sibiu sunt în blackout, vineri după-amiaza, iar locuitorii din mai multe localităţi din judeţ au rămas şi ei fără curent electric. Pana de curent a afectat, temporar, activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Compartimentul de Radiologie din cadrul UPU funcționează limitat, relatează oradesibiu.ro. Aproape 6.000 de utilizatori au fost afectaţi din cauza penei de curent, au precizat reprezentanţii societății Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) într-un comunicat.

Conform sursei citate, serviciile medicale de urgență sunt asigurate în cadrul Spitalului Judeţean Sibiu. Pana de curent din această după-amiaza se înregistrează din cauza fapului că "a picat" cea mai mare stație de transformare din județul Sibiu, informează publicația Turnul Sfatului.

Este vorba de stația de transformare 110/20kV Sibiu Nord, aflată pe strada Drumul Ocnei. Din cauza consumului mare de energie electrică, echipamentele stației au cedat după prânzul zilei de vineri.

"În jurul orei 13:10, în Stația de Transformare Sibiu Nord s-a produs o defecțiune la un echipament, care a afectat temporar alimentarea cu energie electrică a 5.773 de utilizatori.

Echipele Distribuție Energie Electrică Romania au intervenit imediat și au efectuat manevre pentru preluarea treptată a consumului prin alte elemente ale rețelei. Până la ora 14:36 fusese realimentat aproximativ 75% din consumul aferent stației, iar la ora 16:55 alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru toți utilizatorii afectați.

Echipamentul la care s-a produs defecțiunea a fost izolat, iar echipele tehnice continuă verificările pentru stabilirea cauzelor incidentului", au transmis reprezentanții societății Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) într-un comunicat.