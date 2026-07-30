Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar

1 minut de citit Publicat la 15:31 30 Iul 2026 Modificat la 15:49 30 Iul 2026

Diana Şoşoacă. sursa foto: Hepta

Diana Șoșoacă a fost implicată, joi, într-un accident de circulație. Europarlamentara a fost dusă la Spitalul Universitar pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Diana Șoșoacă era pasageră într-o mașină care a fost lovită din spate de un șofer care nu ar fi păstrat distanța.

Diana Șoșoacă a fost cea care a solicitat ambulanța.

Ambulanța a ajuns la fața locului, iar medicii i-ar fi pus un guler la coloana cervicală, după care a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații, astfel încât medicii să își dea seama dacă a pățit ceva în urma acestui accident rutier în care a fost implicată.

Accidentul a avut loc în Sectorul 6 al Capitalei, pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Urmează ca medicii să stabilească dacă Diana Șoșoacă a suferit leziuni în urma accidentului.

Ce spune Poliția Rurieră despre accidentul în care a fost implicată Diana Șoșoacă

În legătură cu accidentul, Direcția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului București a făcut următoarele precizări:

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani.

Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”.