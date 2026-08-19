Un om de afaceri din Germania, fondatorul unei companii de armament, susține că Rusia vrea să îl ucidă: „Mi-am făcut testamentul”

Autorităţile germane au arestat în luna martie doi aşa-numiţi „agenţi de unică folosinţă” ruşi care-l spionaseră pe Thurmann. Foto: Getty Images

Un om de afaceri în vârstă de 39 de ani din Germania, fondatorul companiei de armament Donaustahl, susține că există un complot al serviciilor secrete ruse pentru asasinarea sa. Stefan Thurmann a spus că și-a făcut testamentul, a decis să-și doneze organele în cazul în care este ucis, iar în prezent este forțat să trăiască ascuns şi fără viaţă personală, relatează Agerpres.

„Duc o luptă pentru viaţa mea cu serviciile secrete ruse. Mi-am făcut testamentul, o declaraţie pentru donarea organelor mele dacă mor. Lucruri la care în mod normal nu ar trebui să mă gândesc la vârsta mea” a declarat Thurmann, într-un interviu acordat postului de televiziune RTL.

Jurnaliștii de la RTL şi revista Stern l-au intervievat pe Thurmann într-o locaţie secretă bine păzită. Acolo, omul de afaceri le-a dezvăluit că a fost înștiințat de autoritățile germane, la sfârșitul anului 2025, că există un plan al serviciilor secrete ruse pentru asasinarea sa.

„Am încremenit”, a spus el, despre acel moment. De când a aflat planurile Rusiei, Thurmann trăieşte ascuns sub protecţie permanentă. Omul de afaceri s-a plâns jurnaliștilor că, în aceste condiţii, nu mai are nici viaţă personală.

Plan dejucat: Thurmann urma să fie otrăvit cu Noviciok

Autorităţile germane au arestat în luna martie doi aşa-numiţi „agenţi de unică folosinţă” ruşi care-l spionaseră pe Thurmann în pregătirea unei operaţiuni împotriva acestuia.

Termenul de „agent de unică folosinţă” se referă la persoane neinstruite pentru activităţi de spionaj şi recrutate de serviciile secrete, de exemplu, prin intermediul reţelelor de socializare şi plătite cu sume mici de bani.



Un deputat german, Bastian Ernst, a susţinut, tot la postul RTL, că planul de asasinare a lui Thurmann era foarte avansat şi că urma să fie executat cu agentul neurotoxic cunoscut sub numele de Noviciok, pe care Rusia l-a mai folosit în trecut.



Instituţii de securitate germane văd cazul Thurmann drept un exemplu clar al escaladării „războiului hibrid” rusesc. Directorul general al societăţii germane producătoare de armament Rheinmetall, Armin Papperger, a fost la rândul său menţionat ca o posibilă ţintă a Rusiei.



Şeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (serviciul de informaţii interne german) din landul Renania de Nord-Westfalia, Jurgen Kayser, a comparat activitatea serviciilor secrete ruse din Germania cu situaţia din perioadele cele mai tensionate ale Războiului Rece.



„De când a început războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei observăm o creştere a activităţilor de spionaj în ţară. Obiectivul (Rusiei) este să descurajeze prin ameninţări oficialii şi companiile să sprijine Ucraina cu tehnologie militară”, a spus Jurgen Kayser.