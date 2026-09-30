Grindeanu anunță că vrea să fie premier desemnat și că va negocia inclusiv cu AUR: „Noi nu am trasat linii roșii, verzi, semafor”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu spune deschis, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că își dorește să fie următorul premier desemnat de Nicușor Dan și anunță că PSD este pregătit să negocieze cu toate partidele pentru a strânge o majoritate. Liderul social-democrat insistă că partidul său nu a trasat „linii roșii, verzi, să facem semafor” și spune că, dacă va ajunge la Palatul Victoria, vrea în spate o majoritate clară, nu voturi obținute conjunctural în Parlament.

Întrebat dacă are vreun semnal că ar putea fi următoarea propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu știe mai mult decât informațiile cunoscute deja public.

„Nu am nimic în plus față de ce știți cu toții. Sper să avem o nouă nominalizare sau să intrăm în scenariul alegerilor anticipate, deși președintele am văzut că l-a lăsat deoparte”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a criticat din nou desemnarea lui Siegfried Mureșan și a spus că i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la această variantă, pentru că era evident, în opinia sa, că guvernul nu avea voturile necesare.

„E bine să nu pierdem timpul, de-aia l-am rugat pe Bolojan să retragă propunerea Siegfried Mureșan, pentru că era evident că acest guvern nu trece și am pierdut aproape două săptămâni. Pentru ce? Ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie premier, deși toată lumea a văzut că nu își dorește. S-a simțit de la început că e un fake această propunere a PNL, USR și UDMR. Din prima secundă când a cerut timp de gândire. În plus, dacă se voia a avea voturile PSD, puteau să aibă mai puțină aroganță și să aibă mai puțin tupeu”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: „Eu îmi doresc să fiu premier”

Întrebat dacă PSD va negocia inclusiv cu AUR pentru a construi o majoritate care să nu se lovească de același blocaj, Grindeanu a spus direct că își dorește funcția de premier și că este nevoie de discuții cu toate partidele.

„Eu îmi doresc să fiu premier, spre deosebire de Siegfried Mureșan, care cred că deja e în drum spre Bruxelles”, a spus liderul PSD.

El a precizat că nu consideră alegerile anticipate o soluție, deși PSD nu s-ar teme de un asemenea scenariu.

„Am făcut apel la dialog. Eu nu consider că e o soluție cea a alegerilor anticipate, dar PSD-ului nu îi este teamă de ele. Trebuie să avem dialog cu toată lumea ca să ieșim din acest impas”.

Grindeanu a insistat că prioritatea este construirea unei majorități și că PSD este dispus să participe la negocieri.

„Important e să găsim acea majoritate, energia necesară în a avea acest dialog, iar PSD are această disponibilitate de a se așeza la masa dialogului, de a fi parte a soluției, fiind cel mai mare partid în Parlament”.

Liderul PSD a spus că partidul său nu a exclus din start colaborarea cu alte formațiuni.

„Noi nu am făcut congrese să spunem că nu mai facem majorități cu PNL, noi nu am trasat linii roșii, verzi, să facem semafor. De fiecare dată am fost doritori să găsim o soluție bună pentru România”, a declarat Grindeanu.

El a spus că este nevoie rapid de un guvern pentru rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027 și pentru schimbarea direcției în care merge România.

Ce spune despre negocierile cu AUR

Întrebat despre declarația lui George Simion potrivit căreia AUR nu ar mai vota niciun guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu, Grindeanu a spus că nu este de acord cu această condiție și că, în opinia sa, mesajul confirmă că AUR își dorește de fapt alegeri anticipate.

„Nu vreau să comentez ce spune Simion. Nu sunt de acord cu zicerile sale, pentru că nu trebuie să amestecăm planurile”, a spus Grindeanu.

El a continuat:

„Condiția lui George Simion confirmă ce am spus acum o săptămână, că, dincolo de spectacol, de show, de ce se spune că vrem, AUR își dorește alegeri anticipate. Nu vrea să fie la guvernare sau parte a unei guvernări, vrea anticipate. Restul e show, spectacol pe care îl pune în scenă cu mai mult sau mai puțin talent”.

În același timp, Grindeanu nu a exclus dialogul cu AUR, insistând că PSD trebuie să discute cu toate partidele pentru a găsi o ieșire din actualul blocaj.

Condiția lui Grindeanu dacă va fi desemnat premier

Liderul PSD a spus că, în cazul în care Nicușor Dan îl va desemna premier, va accepta doar dacă există în spatele său o majoritate parlamentară clară și asumată.

„În momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție: să mă bazez pe o majoritate transparentă. Eu nu vreau să mă bazez pe un vot conjunctural în Parlament. Trebuie să existe o majoritate transparentă care să susțină acest guvern, altfel ne ducem în continuare în instabilitate politică”, a declarat Sorin Grindeanu.