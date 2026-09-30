Bolojan spune că la votul pentru Mureșan, partidele de dreapta și-au atins limita: „Am adunat 40%. Atât putem face”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a spus că respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament „nu este un eșec”. „Pentru că a căzut, avem două guverne căzute și se pot declanșa anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgănarea”, a spus Bolojan, la Digi24. În plus, el a subliniat că „a fost un test al limitelor pentru partidele de dreapta, am adunat 40%”.

„Nu e un eșec, e o procedură limită, am tratat cu responsabilitate desemnarea președintelui. Am prezentat o viziune pentru România ca să nu irosim eforturile. Pentru că a căzut, avem două guverne căzute și se pot declanșa anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgănarea. Președintele poate să nominalizeze un premier cât mai repede sau să convoace anticipatele. Dacă îi avertizează pe parlamentari că este ultima desemnare, parlamentarii se vor gândi de două ori când votează”, a spus Bolojan.

El a sublinait că „nu a fost un plan” pentru a se ajunge la anticipate, subliniind că „nu sunt o soluție magică”.

„Nu a fost un plan, ar fi fost o greșeală să prelungim. Nu a fost ușor să gestionăm situația. Ești ca un alergător cu un picior accidentat. A trebuit să trecem peste închiderea PNRR, seceta, Cernavodă, creșterile prețurilor la pompă, această situație este una care nu mai permite lungirea incertitudinii. Situația îi permite Președintelui să convoace anticipate, dacă consideră.

Este responsabilitatea Președintelui, anticipatele nu sunt o soluție magică, dar dacă nu se ajunge la o soluție, eu cred că se poate ajunge. Este o soluție care a fost folosită și în alte țări”, a adăugat el.

Astfel, premierul interimar al României spune că „a fost un test al limitelor”, iar partidele de dreapta au adunat 40%.

„Se poate ajunge la o soluție? Este în mâna președintelui, noi am făcut ce am putut. A fost un test al limitelor pentru partidele de dreapta, am adunat 40%. Oamenii trebuie să înțeleagă că azi atât putem face, Președintele trebuie să facă consultările și să vină cu o propunere, este responsabilitatea dânsului”, a subliniat el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a spus, după vot, că va convoca partidele la noi consultări, luni, urmând ca după-amiază să anunțe un nou premier.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.

Iar USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a spus Fritz