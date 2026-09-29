Tichetele de transport pentru pensionari. Ce se întâmplă cu biletele de tren nefolosite

Un pensionar așteaptă trenul pe peron într-o gară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pensionarii din România beneficiază anual de tichete de transport care le permit să cumpere bilete cu o reducere de 50% pentru călătoriile interne. Facilitatea este prevăzută de Legea nr. 147/2000 și se acordă pensionarilor din sistemul public de pensii, precum și celor din alte sisteme proprii de asigurări sociale.

Conform informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), beneficiarii au dreptul la șase călătorii simple pe an, cu reducere de 50% din tariful de transport.

Facilitatea poate fi folosită pentru călătorii cu trenuri Regio și InterRegio fără regim de rezervare, la clasa a II-a, precum și pentru anumite călătorii cu mijloace de transport auto sau nave de călători.

Valoarea tichetelor de transport pentru pensionari

Tichetele de transport pentru pensionari nu reprezintă o sumă de bani care este virată sau plătită direct beneficiarului. Acestea sunt taloane speciale de călătorie, pe baza cărora pensionarul poate cumpăra bilete la jumătate din tariful obișnuit.

În cazul transportului feroviar, reducerea este de 50%, iar fiecare pensionar eligibil are dreptul la șase călătorii simple într-un an. CNPP precizează că facilitatea este valabilă pentru trenurile Regio (R) și InterRegio (IR) fără regim de rezervare, la clasa a II-a.

Prin urmare, valoarea efectivă a reducerii depinde de prețul biletului și de distanța parcursă. Nu există o sumă fixă în lei acordată pensionarului sub forma unui „voucher”.

Un pensionar care are dreptul, în baza altor prevederi legale, la călătorii gratuite trebuie să opteze între facilitatea respectivă și cele șase călătorii cu reducere de 50%, potrivit informațiilor CNPP.

Cum se obține

Tichetele de transport sunt distribuite pensionarilor fără să fie necesară depunerea unei cereri în fiecare an.

CNPP precizează că, de regulă, taloanele speciale de călătorie pentru anul următor sunt transmise în luna decembrie, împreună cu documentul de informare privind plata pensiei, cunoscut drept talonul de pensie.

Regulile privind emiterea și distribuirea taloanelor sunt stabilite prin normele de aplicare a Legii nr. 147/2000. Acestea prevăd că talonul special este format din corpul principal și șase cupoane corespunzătoare celor șase călătorii simple cu reducere.

Pentru a cumpăra biletul redus, pensionarul prezintă documentele necesare și cuponul corespunzător. Operatorul de transport detașează cuponul și emite biletul cu reducerea de 50%.

CNPP arată și că, în cazul pensionarilor care se înscriu la pensie în cursul anului, taloanele speciale de călătorie sunt transmise odată cu prima plată a pensiei din anul respectiv.

Ce se întâmplă cu biletele de tren nefolosite ale pensionarilor

O situație care poate ridica probleme este cea a călătoriilor pentru care pensionarul a primit un bilet cu reducere, dar ulterior renunță la deplasare.

Normele de aplicare a Legii nr. 147/2000 prevăd că, atunci când beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% renunță la călătorie, poate solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitentă. În anumite condiții, cuponul-talon este restituit pensionarului și poate fi folosit din nou pentru eliberarea unui bilet cu reducere pe relația înscrisă inițial.

Este importantă însă diferența dintre un bilet emis și neutilizat și un cupon care nu a fost încă folosit.

Dacă pensionarul nu a utilizat unul dintre cele șase cupoane, acesta rămâne disponibil pentru o altă călătorie în perioada de valabilitate a talonului. Dacă a fost emis deja un bilet, regulile privind anularea și restituirea depind de situația concretă și de condițiile operatorului de transport.

În cazul biletelor CFR Călători, compania precizează că renunțarea la călătorie și restituirea tarifelor se fac în condițiile regulamentelor aplicabile, iar în anumite situații este necesară prezentarea biletului înainte de efectuarea călătoriei.

Prin urmare, biletele sau cupoanele nefolosite nu se transformă în bani și nu sunt plătite automat pensionarului. Pentru biletele deja emise, restituirea trebuie solicitată în condițiile prevăzute de regulile de transport, iar pentru cupoanele rămase neutilizate se poate beneficia de călătoria cu reducere în perioada de valabilitate.

Tichetele speciale sunt acordate pentru fiecare an calendaristic. Normele prevăd că pentru un nou an calendaristic sunt emise și distribuite noi taloane speciale de călătorie.

Casa Națională de Pensii Publice continuă să emită aceste documente. În raportul său de activitate pentru anul 2025, CNPP arată că au fost întocmite și transmise pentru distribuire 4.631.880 de taloane speciale de călătorie pentru pensionarii sistemului public, inclusiv cele acordate în baza unor legi speciale.

Astfel, facilitatea de transport pentru pensionari rămâne în 2026 una dintre măsurile prin care statul suportă o parte din costurile călătoriilor interne. Reducerea se acordă sub forma unor taloane speciale, iar pensionarii trebuie să folosească cele șase călătorii în perioada de valabilitate a acestora.