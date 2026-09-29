Stupoare totală. Pentru ca deținuții „speciali” să se simtă bine, le-au fost construite vile de lux într-o închisoare indoneziană

4 minute de citit Publicat la 16:37 29 Sep 2026 Modificat la 16:37 29 Sep 2026

Unități de cazare de lux descoperite în interiorul unei închisori din Indonezia FOTO: Instagram/ ombudsmanri137

O inspecție-surpriză efectuată de Ombudsmanul Indoneziei la închisoarea Cibinong din Bogor, Java de Vest, a scos la iveală unități de cazare de lux, cu facilitățile unor apartamente, situate lângă principalele clădiri de detenție. Oficialii au declarat că locuințele păreau să găzduiască deținuți, deși reprezentanții închisorii susțin că acestea erau destinate angajaților.

În timpul unei inspecției de pe 23 septembrie, în incinta închisorii au fost găsite peste 10 unități rezidențiale amenajate în case și vile. Cinci oficiali de rang înalt ai închisorii au fost suspendați, fiind descoperite indicii că aceste unități erau, de fapt, „celulele” unor deținuți cu statul special.

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În închisoarea situată în apropiere de Jakarta au mai fost descoperite și mașini de lux, o sală de sport și un simulator de golf aflat în construcție.

Închisoarea Cibinong este o unitate penitenciară de înaltă securitate care găzduiește atât infractori celebri condamnați pentru infracțiuni economice, cât și infractori violenți și deținuți obișnuiți.

Pe 26 septembrie, Ministerul Imigrației și Corecțiilor l-a suspendat directorul închisorii, șeful securității penitenciare, șeful departamentului de îndrumare și educație, șeful departamentului de securitate și ordine, precum și șeful departamentului de afaceri generale, potrivit The Straits Times.

„Am suspendat cinci oficiali cu funcții de conducere, suspectați că sunt responsabili pentru incidentul descoperit de Ombudsman”, a declarat pentru presa locală, pe 26 septembrie, inspectorul general al ministerului, Rudi Setiawan.

Suspendările au avut loc după ce inspectorii au descoperit deținuți care aparent locuiau în afara clădirilor de detenție, într-un grup de unități rezidențiale.

Investigație independentă

Ombudsmanul țării este o instituție de stat independentă care supraveghează serviciile publice și investighează presupusele acte de administrare defectuoasă comise de agenții și oficiali guvernamentali.

Membra Ombudsmanului, Syafrida Rachmawati Rasahan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă din 24 septembrie că inspectorii încercaseră inițial să intre în blocurile cu celule ale închisorii, însă li s-a refuzat accesul, deși prezentaseră o scrisoare oficială de misiune.

După ce au părăsit zona de recepție, membrii echipei au observat, la aproximativ 100 de metri distanță, o zonă împrejmuită și au mers să o investigheze. În interior se aflau peste 10 unități rezidențiale, dintre care unele semănau cu pensiuni, case înșiruite și vile.

Într-una dintre locuințe, anchetatorii au găsit o canapea, un frigider, un televizor și o masă de sufragerie, precum și sticle de alcool în frigider. De asemenea, au întâlnit un ocupant care le-a spus că este deținut.

„Când și-au dat seama că era vorba despre Ombudsman, au fugit imediat în dormitoare”, a declarat Syafrida. „Prin urmare, în opinia noastră, există indicii puternice că la închisoarea Cibinong există facilități speciale pentru anumiți deținuți”.

„Case de reintegrare”

Ofițerii penitenciarului le-au spus inspectorilor că respectivele clădiri erau „case de reintegrare”, referindu-se la facilități asociate unui program destinat reintegrării deținuților în societate.

Însă membrul Ombudsmanului Fikri Yasin a declarat că unele dintre locuințe păreau să găzduiască mai mulți deținuți, în timp ce altele erau ocupate de o singură persoană.

„Era o casă ocupată de o singură persoană, în timp ce într-o altă casă se aflau patru persoane. Asta înseamnă că exista, într-adevăr, o anumită formă de clasificare”, a declarat Fikri în cadrul aceleiași conferințe de presă.

Instituția de supraveghere a mai afirmat că un deținut a recunoscut că a plătit pentru a locui într-una dintre aceste unități, deși anchetatorii nu au stabilit încă suma plătită sau cui i-a fost plătită.

„Pe baza interviurilor noastre cu persoanele care ocupau casele, acestea plăteau o anumită sumă. În mod clar, spațiile erau exploatate comercial, iar acest lucru este ceva ce vom investiga în continuare”, a declarat Syafrida.

Ombudsmanul a primit, de asemenea, o sesizare din partea unei vizitatoare care a spus că soțului ei, deținut, i se ceruse de către șeful camerei în care locuia să plătească 150.000 de rupii (40 de lei) pe săptămână.

În apropiere, inspectorii au găsit mașini de lux, inclusiv o Toyota Alphard și un Toyota Fortuner, precum și o sală de sport și un simulator de golf aflat încă în construcție.

De asemenea, au descoperit o cale de acces neasigurată în apropierea unei zone de depozitare a deșeurilor, despre care au spus că ar putea permite persoanelor și vehiculelor să intre sau să iasă fără a trece prin intrarea oficială desemnată a închisorii.

„Un lucru este deja clar: existau deținuți care ar fi trebuit să se afle în interiorul blocurilor de detenție, dar care se aflau în afara acestora”, a declarat Syafrida.

Instituția investighează cine ocupa locuințele și de cât timp existau clădirile. De asemenea, a cerut ca deținuții găsiți în afara blocurilor care le fuseseră desemnate să fie trimiși înapoi și să fie luate măsuri împotriva oficialilor penitenciarului implicați.