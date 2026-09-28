Zelenski suspendă prevederile tratatului internațional din 1996 care limita numărul de tancuri, blindate și tunuri ale Ucrainei

Tratatul stabilea limite separate de armament pentru regiunea ucraineană Odesa: cel mult 400 de tancuri, cel mult 400 de mașini de luptă ale infanteriei și maximum 350 de sisteme de artilerie. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a suspendat luni, prin decret prezidențial, prevederile unui document din 1996 care stabilea reduceri ale armamentului convențional al Ucrainei, conform Tratatului cu privire la Forțele Armate Convenționale în Europa, informează publicația Militarnîi.

„Se suspendă valabilitatea Documentului convenit de Statele Semnatare ale Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa din 19 noiembrie 1990, încheiat la Viena pe 31 mai 1996 și aprobat prin Decretul nr. 439/97 al Președintelui Ucrainei din 14 mai 1997,” se arată în decretul semnat de Zelenski.

Tratatul CFE prevedea niște limite de armament și reducerea considerabilă a echipamentelor militare convenționale (tancuri, avioane, tunuri etc.) ale țărilor NATO și cele ale fostului Tratat de la Varșovia, din perioada Războiului Rece.

Pentru fosta tehnică militară sovietică aceste reduceri se aplicau „de la Oceanul Atlantic până la Urali”.

Documentul din 1996, abrogat de Zelenski, scotea Odesa din această arie geografică, dar stabilea limite separate de armament pentru regiunea ucraineană: cel mult 400 de tancuri, cel mult 400 de mașini de luptă ale infanteriei și maximum 350 de sisteme de artilerie.

Pentru armamentul rusesc din aria Atlantic-Urali, documentul stabilea limite tranzitorii până la 31 mai 1999: 1.897 tancuri, 4.397 vehicule blindate de luptă și 2.422 de sisteme de artilerie. După această dată, limitele urmau să fie, respectiv, 1.800, 3.700 și 2.400. La aprobarea documentului, Ucraina a stipulat că aceste prevederi nu constituie consimțământul său pentru desfășurarea echipamentului militar rusesc pe teritoriul său.

Ce reprezintă Tratatul privind Forțele Armate Convenționale din Europa și ce limite de armament prevedea pentru armata rusă. Rusia s-a retras din tratat în 2023

Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa (CFE) a fost semnat la sfârșitul Războiului Rece. În 1990, țările NATO și ale Pactului de la Varșovia mențineau concentrații mari de trupe și echipamente militare în Europa.

Tratatul a stabilit limite pentru tancuri, vehicule blindate de luptă, artilerie, avioane de luptă și elicoptere de atac în zona de la Oceanul Atlantic până la Urali.

NATO și Pactul de la Varșovia aveau limitări egale: fiecare bloc militar nu putea avea mai mult de 20.000 de tancuri, 30.000 de vehicule blindate de luptă, 20.000 de sisteme de artilerie, 6.800 de aeronave de luptă și 2.000 de elicoptere de atac. Dintre acestea, până la 16.500 de tancuri, 27.300 de vehicule blindate de luptă și 17.000 de sisteme de artilerie puteau fi păstrate în unități active.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, partea ei a fost distribuită între statele succesoare URSS, conform Acordului de la Tașkent din 1992. Ucrainei i s-au atribuit plafoane de 4.080 de tancuri, 5.050 de vehicule blindate de luptă, 4.040 de sisteme de artilerie, 1.090 de aeronave de luptă și 330 de elicoptere de atac.

Pentru Rusia, Acordul de la Tașkent a stabilit limite de 6.400 de tancuri, 11.480 de vehicule blindate de luptă, 6.415 sisteme de artilerie, 3.450 de aeronave de luptă și 890 de elicoptere de atac. Aceste cote se aplicau echipamentului rusesc din zona de aplicare a tratatului, de la Oceanul Atlantic până la Ural.

Într-un Act Final separat adoptat în iulie 1992, Ucrainei i s-a stabilit un plafon de 450.000 de militari, iar Rusiei un plafon de 1,45 milioane de militari în zona de aplicare a tratatului.

În decembrie 2007, Rusia a suspendat unilateral implementarea obligațiilor sale în temeiul tratatului. Ca răspuns, unele state membre NATO, care erau părți semnatare ale tratatului, au încetat să aplice anumite prevederi referitoare la Rusia în 2011, inclusiv furnizarea datelor despre armamentele proprii către Moscova și acceptarea inspecțiilor rusești. Pe 7 noiembrie 2023, Rusia s-a retras oficial din tratatul CFE.