UE transmite statelor să scadă cererea de energie la iarnă. Țările, îndemnate să reducă încălzirea clădirilor ca să nu rămână fără gaze

2 minute de citit Publicat la 10:40 27 Sep 2026 Modificat la 10:42 27 Sep 2026

Comisarul european pentru energie a îndemnat statele membre să reducă încălzirea și iluminatul clădirilor publice la iarnă, pentru a face față crizei energetice. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie și trebuie să ia măsuri de reducere a consumului energetic, după ce războiul din Iran a destabilizat piețele globale de petrol și gaze. Situația este invocată într-o scrisoare în care comisarul european pentru energie îndeamnă țările membre să ia măsuri de reducere a cererii de gaze naturale, relatează Reuters.

„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor corelată cu o criză a aprovizionării”, a afirmat comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, în scrisoarea adresată miniștrilor energiei din statele membre.

Europa se luptă cu creșterea prețurilor la energie

Europa depinde în mare măsură de importurile de petrol și gaze. Furnizorii externi acoperă aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului comunitar, realitate care expune puternic statele Uniunii la creșterea vertiginoasă a prețurilor globale la energie. Criza este alimentată de blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, din cauza războiului SUA - Iran.

Strâmtoarea este ruta de tranzit pentru 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) la nivel mondial.

Europa încă nu s-a confruntat cu deficite de aprovizionare, dar se luptă cu prețuri în creștere rapidă. Situația pune dificultăți unor state în procesul de umplere a depozitelor de gaze înainte de iarnă, perioadă în care cererea pentru încălzirea locuințelor atinge cote maxime.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE este de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe.

Comisar european: UE, mai bine pregătită de iarnă decât în 2021, când rușii au tăiat gazele

Comisarul Jørgensen a estimat că UE este mai bine pregătită acum decât în ​​iarna anului 2021, când Rusia a restricționat aprovizionarea Europei cu gaze prin reducerea livrărilor.

Situația mai bună se datorează datorită capacității sporite de import a GNL (gaz natural lichefiat), utilizării pe scară mai mare a energiei din surse regenerabile și reducerii cererii de gaze.

Cu toate acestea, oficialul a îndemnat guvernele să intensifice pregătirile pentru sezonul rece și să ia în calcul restricțiile.

Ce ar însemna limitarea consumului de gaze și electricitate

„Vă invit să luați în considerare adoptarea sau continuarea aplicării unor măsuri care să susțină injectarea de gaze (în depozite) sau să reducă cererea de gaze și electricitate atât timp cât este necesar”, a subliniat Jørgensen.

Astfel de măsuri ar putea include limitarea încălzirii în clădirile publice, interzicerea sistemelor de încălzire pentru spațiile exterioare și oprirea iluminatului public neesențial, a explicat comisarul european în scrisoarea către miniștrii statelor Uniunii.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta, notează Reuters.