Loto 6/49 de duminică, 27 septembrie. Report de peste 1,91 milioane de euro la extragerea Loto 6/49

Report de peste 1,91 milioane de euro la extragerea Loto 6/49 de duminică, iar la jocul Loto 5/40, reportul e de peste 300.000 de euro. Colaj foto: Agerpres

Un report de peste 10,12 milioane de lei, respectiv de 1,91 milioane de euro, se află în joc duminică, la categoria I a jocului Loto 6/49, în timp ce la categoria I de la Joker suma depăşeşte 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro), informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

Duminică, 27 septembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

Tragerile loto vor avea loc astăzi, începând cu ora 18:30, iar numerele norocoase vor fi adăugate în rândurile de mai jos.

Numerele câștigătoare de duminică, 27 septembrie 2026:

Loto 6 din 49 :

: Joker :

: Loto 5 din 40 :

: Noroc:

Noroc Plus :

: Super Noroc:

Potrivit Loteriei Române, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro), în timp ce la Joker, la categoria a II-a, reportul depăşeşte 178.600 de lei, iar la categoria a III-a sare de 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 68.600 de lei.

De asemenea, la jocul Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro), iar la Super Noroc se află în joc un report cumulat de circa 450.700 de lei (aproximativ 85.400 de euro).

La extragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, din Sectorul 4.