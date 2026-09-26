Peste 9.000 de plante și 120 de copaci au fost plantați pe Calea Griviței. Primarul Tuță: „Transformăm curțile blocurilor în grădini”

Au fost finalizare lucrările de reamenajare a zonei de 5.500 de metri pătrați din fața blocurilor de pe Calea Griviței nr. 222-232. Foto: Facebook.com/Primăria Sectorului 1

Peste 9.000 de plante ornamentale și peste 120 de copaci au fost plantați pe Calea Griviței. Spațiul verde din zona mai multor blocuri din Sectorul 1 al Capitalei a fost reamenajat în ultimele săptămâni și redeschis sâmbătă. Primarul George Tuță a declarat că acest demers face parte dintr-un plan mai amplu de transformare a curților blocurilor în grădini, unde locatarii se pot relaxa și bucura de verdeață, fără să meargă într-un parc, relatează Agerpres.

„Am început cu mai multe zone să refacem grădinile blocurilor, să le transformăm din curți în grădini (...) erau practic niște curți (...) toată lumea trecea pe lângă ele, dar nimeni nu profita de ele și acum încercăm să le redăm comunității, să le transformăm în parc, într-o grădină în care cetățenii se pot relaxa, pot sta la umbră și vrem să continuăm acest proiect în toate curțile blocurilor.

Am început în patru cartiere, am studiat alte opt astfel de zone cu consultări publice, am generat un masterplan pentru reamenajarea acestor zone”, a spus George Cristian Tuță, sâmbătă.

Edilul a anunțat că spațiul verde de pe Calea Griviței a fost reamenajat, că s-au plantat peste 120 de copaci și peste 9.000 de plante ornamentale.

„Vorbim de 5.500 de metri pătrați care existau aici, însă oamenii îi vedeau mai degrabă ca o curte și nu ca o grădină. Astăzi ieși din bloc și ești direct în parc. Acesta este conceptul pe care Sectorul 6 îl aplică de ceva vreme, pe care l-am preluat și noi și pe care cred că este important să îl dezvoltăm în întreaga Capitală.

(...) Este important să înțelegem că nu este doar despre cifre, este despre relația cetățeanului cu orașul. Atunci când se întoarce de la serviciu și-a parcat mașina în siguranță pe locurile de parcare și nu trece pe o alee ca să ajungă în bloc, ci trece printr-o grădină unde se poate odihni, unde se poate juca împreună cu copiii sau unde poate să se adăpostească la umbră câteva minute”, a spus primarul Tuță.

La rândul său, primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că conceptul de oraș-parc este aplicabil nu doar în București, ci și în țară.

„Mă bucur că acele concepte pe care le-am dezvoltat în Sectorul 6 sunt preluate și de alte sectoare (...) Ideea este că se folosește tehnologie ca și cum ai face un parc, aceste amenajări vor dura, nu sunt de pe un an pe altul, se aduce pământ fertil, se pun irigații și plante care sunt testate să reziste într-un mediu urban destul de poluat”, a adăugat primarul Ciucu.

Potrivit Primăriei Sectorului 1, în zona spațiului verde de pe Calea Griviței au fost instalați noi stâlpi de iluminat public, iar aleile pietonale au fost reparate, îmbunătățindu-se astfel căile de acces către blocuri.

De asemena, au fost create noi zone de relaxare și socializare, cu poteci permeabile din pietriș natural.

Locul de joacă a fost reabilitat și a fost amenajat un nou spațiu destinat câinilor.

Proiectul a urmărit și redarea trotuarelor către pietoni, prin împiedicarea parcării autovehiculelor pe spațiul destinat circulației pietonale.