Un avion cu sute de pasageri la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce a lovit o pasăre

Un avion cu sute de pasageri la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce a lovit o pasăre. Sursa foto: Getty Images

Momente de panică la bordul unui avion în care se aflau sute de pasageri, care s-au îmbarcat de pe Aeroportul din Cluj, sâmbătă. Potrivit primelor informaţii, aeronava a lovit o pasăre la scurt timp de la decolare, iar piloţii au cerut să aterizeze de urgenţă. Nu au fost raportate victime, momentan.

Un avion care decolase de pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj, cu destinația Antalya, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență după ce a lovit o pasăre la scurt timp după ce s-a ridicat în aer, de pe pistă.

Imediat ce piloţii de la manşa aeronavei au anunţat incidentul, ei au fost redirecţionaţi către Aeroportul Internațional "Henri Coandă", unde au reuşit să efectueze o aterizare în siguranţă. Avionul cu sute de călători la bord a fost adus la sol în această după-amiază, la ora 15:05.

Conform datelor disponibile până la această oră, incidentul nu s-a soldat cu victime.

În prezent, avionul este verificat pentru a se stabili dacă a fost avariat. În funcţie de concluziile cercetărilor, se decide dacă şi când își va putea relua cursa către Antalya.