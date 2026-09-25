Sondaj: Cum ar vota românii dacă acum ar avea loc alegeri anticipate. Cine este considerat vinovat pentru criza politică

AUR rămâne detașat pe primul loc. PSD și PNL, la mare distanță. Foto: INQUAM Photos/George Călin / Hepta

AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot, la distanță de celelalte partide, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 36% dintre cei care și-au exprimat o opțiune ar vota cu AUR. PSD ar obține 23%, iar PNL 16%.

USR este cotat cu 8%, urmat de UDMR, cu 5%. SOS România ar obține 3%, SENS și POT câte 2%, iar REPER și PMP câte 1%. Alte partide adună împreună 3%.

Din totalul celor chestionați, 20% spun că nu știu cu cine ar vota sau sunt încă nehotărâți, 15% declară că nu ar merge la vot, iar 3% nu răspund.

88% spun că România merge într-o direcție greșită

Sondajul arată și o nemulțumire foarte mare față de direcția în care merge țara. 88% dintre respondenți spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 8% cred că direcția este bună. Restul de 4% nu știu sau nu au răspuns.

Percepția asupra lui Ilie Bolojan este, de asemenea, în mare parte negativă. Întrebați dacă îl consideră un lider politic mai degrabă bun sau mai degrabă rău pentru România, 76% dintre cei chestionați au ales varianta „mai degrabă rău”. 18% au răspuns „mai degrabă bun”, iar 6% nu au avut o opinie.

La întrebarea dacă Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România, 62% au răspuns „nu”, iar 15% „da”. Aproape un sfert dintre respondenți, 23%, nu au știut sau nu au răspuns.

Aproape jumătate îi consideră pe „toți” vinovați pentru situația politică

Românii au fost întrebați și cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală. Cel mai frecvent răspuns a fost „toți”, ales de 49% dintre cei chestionați.

Bolojan/PNL sunt indicați de 21% dintre respondenți, PSD de 11%, iar Nicușor Dan de 8%. AUR și USR sunt menționate de câte 3%, iar 5% nu știu sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie, prin interviuri telefonice, pe 1.020 de persoane. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.