Un oraș din Italia își reconstruiește școala cu 70% din deșeurile rămase după demolarea vechii clădiri: Va colecta și apa de ploaie

3 minute de citit Publicat la 10:49 25 Sep 2026 Modificat la 10:50 25 Sep 2026

Școala nouă eco-friendly din orașul Castel Madama, în Italia, aflată în construcție. Sursa foto: New European Bauhaus

Un oraș din Italia înlocuiește școala primară existentă cu o clădire proiectată pentru a reutiliza deșeurile provenite din demolarea vechii construcții. Proiectul din Castel Madama, intitulat „Școala nouă: Inovație, Incluziune”, va reutiliza, recicla sau valorifica aproximativ 70% din deșeurile rezultate din demolarea școlii existente.

Potrivit Premiilor New European Bauhaus, proiectul va include și un sistem pentru colectarea apei de ploaie și a apei subterane. Școala va avea panouri solare, izolație de înaltă performanță și materiale naturale cu o amprentă redusă de carbon.

Clădirea este proiectată ca o clădire cu consum de energie aproape zero (NZEB) și urmărește să utilizeze cu cel puțin 20% mai puțină energie decât prevăd standardele NZEB.

Școala va avea spații de învățare flexibile, zone verzi și facilități destinate comunității.

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Ce se pregătește pentru noua școală primară din Castel Madama

Noua școală primară va înlocui clădirea existentă de pe Via della Libertà, „O. VULPIANI”, din Castel Madama.

Clădirea respectă principiile New European Bauhaus privind frumusețea, sustenabilitatea și incluziunea. Proiectul prevede spații de învățare luminoase și flexibile pentru elevi și profesori, precum și zone verzi și locuri de joacă.

Clădirea va fi, de asemenea, sigură și proiectată pentru a rezista la cutremure. Spațiile publice vor rămâne disponibile și în afara programului școlar, astfel încât amplasamentul să poată fi folosit și în alte scopuri decât desfășurarea obișnuită a cursurilor.

Școala este în prezent în construcție și este așteptată să fie deschisă în anul școlar 2026-2027.

Proiectul urmărește să creeze un mediu modern pentru educație, oferind în același timp spații care pot fi utilizate de întreaga comunitate locală.

Aproximativ 70% din deșeurile rezultate din demolare vor fi reutilizate sau reciclate

Proiectul adoptă o abordare circulară în ceea ce privește materialele provenite din școala existentă.

Aproximativ 70% din deșeurile rezultate din demolarea structurii vor fi reutilizate, reciclate sau valorificate. Astfel, cantitatea de materiale care trebuie eliminate în timpul construcției va fi redusă.

Proiectul va limita, de asemenea, suprafața suplimentară de teren utilizată pentru noua clădire. Amprenta acesteia va crește cu doar 5% față de cea a construcției anterioare.

Abordarea urmărește păstrarea zonelor verzi din jurul școlii, valorificând în același timp terenul deja ocupat.

Pe lângă gestionarea deșeurilor rezultate din demolare, proiectul include materiale naturale cu o amprentă redusă de carbon. Aceste alegeri fac parte din abordarea generală de proiectare a noii școli.

Cum va economisi noua școală energie și resurse

Eficiența energetică reprezintă un alt element important al proiectului noii școli.

Clădirea este concepută ca o clădire cu consum de energie aproape zero, cunoscută sub denumirea de NZEB, și urmărește să consume cu cel puțin 20% mai puțină energie decât nivelurile prevăzute de standardele NZEB.

Izolația de înaltă performanță va contribui la atingerea acestui obiectiv, în timp ce panourile solare vor furniza energie regenerabilă.

Proiectul include, de asemenea, materiale naturale cu o amprentă redusă de carbon. Un sistem pentru colectarea apei de ploaie și a apei subterane va face parte din gestionarea resurselor clădirii.

Împreună, aceste caracteristici sunt menite să reducă atât consumul de energie al școlii, cât și utilizarea resurselor.

Proiectul include și o „clasă verde” destinată activităților educaționale în aer liber și educației ecologice, conectând designul școlii cu spațiile verzi din jur.

Incluziune în procesul de învățare și în viața comunității

Noua clădire este proiectată astfel încât să rămână utilă comunității locale și după terminarea programului școlar.

Spațiile publice, zonele verzi și locurile de joacă vor putea fi folosite pentru activități culturale, educaționale și sociale.

Proiectul pune accent și pe accesibilitate, prin includerea unor rampe, lifturi și indicatoare clare menite să elimine barierele arhitecturale.

Sălile de clasă și spațiile comune respectă principiile designului universal, în timp ce mobilierul flexibil și modular poate fi adaptat diferitelor nevoi.

Elevii, părinții și profesorii au participat la procesul de proiectare.

Consiliul Copiilor a contribuit, de asemenea, la luarea unor decizii privind configurarea sălilor de clasă, spațiile verzi, mediile de învățare și mobilierul.