Compania Airbus anunţă o problemă la fuzelajele avioanelor A321neo. Este al doilea defect găsit la acest tip de aeronave

Compania Airbus anunţă o problemă la fuzelajele avioanelor A321neo. FOTO: Getty Images

Grupul aeronautic european Airbus a anunţat joi că a identificat o "problemă de calitate" la structura fuzelajului unor modele A321neo, dar este ţinută sub control, iar avioanele pot continua să opereze, neexistând niciun risc pentru siguranţă, notează Agerpres.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că acest defect afectează aproximativ 500 avioane, inclusiv aproximativ 250 care sunt deja în service şi 250 în producţie.

A321neo, cel mai mare şi mai popular avion cu reacţie cu un culoar al Airbus, este destinat să transporte 244 de pasageri şi poate zbura pe distanţe de până la 4.000 mile marine (o milă marină este egală cu 1.852 de metri).

Este a doua problemă industrială care afectează fuzelajul la cel mai bine vândut model din industrie în nouă luni,după ce Airbus a raportat în decembrie probleme la panourile de fuzelaj.

Ce probleme au avioanele Airbus A321neo

Airbus a precizat că a descoperit ceea ce a descris ca o "deviere" în stratul de protecţie aplicat componentelor scheletului, dispuse longitudinal în fuzelaj.

Anunţul vine într-un moment în care Airbus încearcă să majoreze producţia de avioane cu un culoar la 75 de unităţi pe lună, de la aproximativ 60 în prezent.

Grupul aeronautic european a dat asigurări că problema de calitate nu implică niciun risc pentru siguranţă, dar ar putea provoca întârzieri în livrarea aeronavelor, deşi este disponibil remediul.

Totuşi, autorităţile de reglementare europene ar putea totuşi emite o directivă prin care să ceară oficial repararea defectelor într-o anumită perioadă. Delta, care operează avioane A321neo, a indicat că este "în contact cu partenerii OEM (producători de echipamente originale) şi va lua întotdeauna măsuri pentru a îndeplini sau depăşi recomandările operatorului şi directivele autorităţilor de reglementare".