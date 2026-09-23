Poliția a găsit 3,2 milioane de euro ascunși în pereții, podeaua și mobila unui apartament din Napoli

Autoritățile italiene au găsit, luni, 3,2 milioane de euro ascunși în pereții, podeaua și mobilierul unui apartament din Napoli, într-o razie care a dus la arestarea a 34 de persoane. Ofițerii antimafia au găsit banii în teancuri de bancnote de 50 de euro la o adresă din Caivano, potrivit unei declarații a poliției militare a carabinierilor din Napoli, scrie CNN.

Bancnotele, care erau învelite în celofan și stivuite în rânduri ordonate sub gresie, faianță și în sertare ascunse din dulapuri, au fost scoase în găleți de plastic și puse într-un vehicul blindat.

„Autoritățile au găsit, de asemenea, 11 ceasuri Rolex, arme și accesorii pentru vânzarea de droguri”, au declarat oficialii într-o conferință de presă de luni.

Razia a făcut parte dintr-o operațiune care a durat luni, condusă de procurorul antimafia din Napoli, Nicola Gratteri, care a declarat că autoritățile au interceptat telefoanele mobile ale mafioților încarcerați în închisoare, care fuseseră introduse ilegal de rude.

„Pentru a demonstra importanța operațiunii, am confiscat 3,2 milioane de euro în numerar, precum și ceasuri de valoare într-o singură locuință”, a declarat el reporterilor la Napoli, luni.

Foto: Napoli Police via CNN Newsource

Autoritățile au subliniat că au avut informatori care au oferit mărturie procurorilor în schimbul protecției.

„Cei arestați fac parte din faimosul clan Angelino, care s-a infiltrat în Caivano într-o asemenea măsură încât administrația locală a fost plasată sub administrație judiciară anul trecut”, a declarat Gratteri pentru CNN.

În 2023, guvernul Giorgiei Meloni a introdus o schemă de regenerare urbană și prevenire a criminalității numită „Modelul Caivano”.

„Decretul Caivano își propune să identifice un model de intervenție care se va aplica imediat în Caivano și apoi, când condițiile vor fi favorabile, în alte zone degradate din țară”, a declarat secretarul de cabinet Alfredo Mantovano, într-o conferință de presă din septembrie 2023.

„Este un modul care ia în considerare nu doar flagelul criminalității juvenile, ci și oferta a ceva pozitiv și alternativ la traficul de droguri, la traficul de droguri”, a adăugat Mantovano.

După arestările de luni, mai mulți membri ai partidelor de opoziție au indicat raidul ca fiind un eșec al inițiativei.

Parlamentarul de opoziție Francesco Borrelli, din partea Verzilor și a Alianței Stângii, a declarat: „De luni de zile am fost martorii paradelor prim-ministrului și miniștrilor săi, care pretind o «curățenie» care, în opinia noastră, a fost de fapt prezentată ca o victorie definitivă asupra crimei organizate. Realitatea care a ieșit la iveală din anchetă este diferită”.

Cele 34 de persoane arestate sunt acuzate de asociere la infracțiuni de tip mafiot, trafic de droguri, extorcare și deținere de droguri în scopul comercializării, potrivit comunicatului Carabinierilor.

Pe lângă bani, arme și ceasuri, autoritățile spun că au reușit să descopere și metodologia rețelei criminale, care folosea ceea ce Gratteri numea un stil „antreprenorial”, plasând oamenii în ture eșalonate pentru a desfășura presupusele activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri și extorcarea.

Banii recuperați vor merge către „Fondul pentru Justiție” al țării, care sprijină victimele crimei organizate. Cu toate acestea, Gratteri, al cărui departament s-a confruntat cu reduceri bugetare din partea guvernului în ultimele luni, a glumit că o parte din acești bani ar trebui folosiți pentru a acoperi alte interceptări telefonice.

„Mă gândesc la momentul în care ministrul va dori să reducă interceptările pentru a economisi bani. Dar chiar astăzi, cu cele 3,2 milioane de euro găsite care vor merge direct la Fondul pentru Justiție, am plătit pentru un an de interceptări doar în Napoli. Și trebuie să mai efectuăm câteva operațiuni de acest gen”, a spus el.