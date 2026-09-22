STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie”

Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana FOTO: colaj foto Getty Images/ Inquam Photo

Călin Georgescu plănuia să plece și să se stabilească în Italia după ce ar fi scăpat de controlul judiciar în dosarul de tentativă la lovitură de stat. Chiar voia să își cumpere o vilă în regiunea Toscana, una dintre cele mai scumpe din țară și i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o proprietate care să îndeplinească mai multe condiții: să fie izolată, să aibă teren și o anexă „pentru servitori”. Georgescu i-ar mai fi sus acestuia că banii nu erau o problemă: „Financiar avem tot ce ne trebuie”.

Călin Georgescu și Ionel Rusen ar fi discutat despre casa din Toscana în primăvara anului 2025, potrivit unor stenograme obținute Antena 3 CNN.

Stenograme Georgescu-Rusen despre casa din Toscana

Din convorbirile celor doi rezultă că Ionel Rusen ar fi găsit o proprietate care îndeplinea condițiile puse de Călin Georgescu (vilă izolată, cu teren), dar prețul ajungea la aproximativ 1,2 milioane de euro.

Ionel Rusen: „Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute.”

Călin Georgescu: „O anexă destinată servitorilor, o casă mică (...) sau ceva de dependință... Această casă, dacă are dependințe... să stea încă un om cu soția lui”.

Călin Georgescu: „Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva”.

Rusen Ionel: ”Da”.

Călin Georgescu: Că așa erau făcute pentru... pentru servitori.”

Din discuțiile purtate de cei doi se înțelege că fostul candidat la prezidențiale a lăsat să se înțeleagă că putea să obțină banii pentr cumpărarea casei din Toscana, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Din conversație rezultă totodată că, pentru Georgescu Călin, valoarea imobilului nu reprezintă un impediment financiar, acesta indicând că prețul nu constituie un element de natură să împiedice identificarea unei proprietăți corespunzătoare cerințelor sale.

Călin Georgescu: „Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem... Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț... care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mine”.

Rusen Ionel: „Asta voiam să... Asta voiam să te întreb. Financiar...”

Călin Georgescu: „Financiar avem tot ce ne trebuie”.

De asemenea, Georgescu nu era hotărât între zonele din Toscana: una aproape de mare, două în zonă de deal.

Călin Georgescu: „Și după ce mai vorbim o dată, după aceea îi dai drumul. Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una... două în zonă de-asta de dealuri, colinare”.

Rusen Ionel: „OK”.

Călin Georgescu: „OK. Eu ți le dau și dacă îți dă... Și, și. Așa. Și sigur că (n.n. neinteligibil) lor... Adică să mă duc la punct ochit. Omul ăsta să le vadă”.

Discuțiile ar fi avut loc în primăvara anului 2025, iar eventuala tranzacție ar fi urmat să aibă loc după încetarea măsurii controlului judiciar.