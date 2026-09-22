Războiul lui Trump cu presa are primele efecte: Președintele nu s-a auzit la propria conferință de presă. Ce s-a întâmplat

Incidentul vine după ce Trump a interzis accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump nu a putut fi auzit în timpul unei conferințe de presă de luni, după ce marile televiziuni americane au suspendat furnizarea imaginilor comune de la Casa Albă. Înregistrarea pusă la dispoziție chiar de administrația prezidențială nu avea un sunet utilizabil, potrivit Axios. Incidentul vine după ce Trump a interzis accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă.

Decizia televiziunilor este o reacție rară și coordonată la restricțiile impuse de administrație. Pool-ul de presă al Casei Albe furnizează imagini, sunet și informații către sute de jurnaliști, astfel încât lipsa unei camere independente poate limita ceea ce publicul vede și aude de la evenimentele prezidențiale.

Trump a anunțat vineri că CNN, MS NOW și Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă, acuzând cele trei instituții că răspândesc „FAKE NEWS”. Acreditările acestora au fost retrase în weekend.

Cele trei organizații de presă au dat luni în judecată administrația Trump și cer restabilirea accesului, argumentând că măsura încalcă Primul Amendament al Constituției SUA.

Marile televiziuni au reacționat împreună

ABC News, CBS News, NBC News, Fox News și CNN, rețele care asigură prin rotație imaginile TV pentru pool-ul Casei Albe, au criticat restricțiile impuse de administrație.

Decizia de a opri furnizarea imaginilor comune este neobișnuită tocmai pentru că aceste televiziuni sunt concurente. Ele au transmis însă că accesul independent al presei la activitatea președintelui este important pentru ca publicul să poată primi informații despre ceea ce se întâmplă la Casa Albă.

Pool-ul de presă este format din aproximativ 20 de jurnaliști care îl însoțesc pe președinte la evenimente unde nu există suficient spațiu pentru întreaga presă. Ei călătoresc inclusiv cu Air Force One, intră în Biroul Oval și transmit celorlalte redacții informațiile, fotografiile, înregistrările audio și imaginile video obținute.

Sistemul permite astfel sutelor de jurnaliști care nu pot fi prezenți fizic să relateze activitatea președintelui.

„Dacă locuiești în Wyoming, Arizona sau Chicago, este foarte probabil ca știrile despre Casa Albă pe care le citești să provină din pool-ul de presă”, a explicat pentru Axios Seth Stern, reprezentant al Freedom of the Press Foundation.

Casa Albă: „Fake News nu are cum să pretindă un loc în Biroul Oval”

Administrația Trump își apără decizia. „Fake News nu are cum să pretindă un loc în Biroul Oval al președintelui”, a transmis un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru Axios, susținând că instituțiile respective își pot continua activitatea jurnalistică din afara complexului prezidențial.

Trump a afirmat și pe Truth Social că nu atacă presa liberă, ci ceea ce el numește „FAKE NEWS”.

Consecințele disputei au devenit însă vizibile imediat. La conferința de presă de luni, imaginile furnizate de Casa Albă nu aveau un sunet suficient de bun pentru ca declarațiile președintelui să poată fi auzite clar.

Unele evenimente ale lui Trump ar putea rămâne fără imagini independente

Fără echipa TV a pool-ului, există puține posibilități de a obține imagini independente de la evenimentele prezidențiale cu acces restricționat.

C-SPAN a anunțat, de exemplu, că nu va putea transmite o ceremonie organizată la heliportul Casei Albe deoarece depinde de semnalul furnizat de pool și nu avea acces la acesta.

De asemenea, pool-ul nu va trimite o cameră pentru deplasarea lui Trump la Adunarea Generală a ONU. În acest caz, însă, discursurile și evenimentele oficiale vor putea fi urmărite prin camerele proprii ale Organizației Națiunilor Unite.

Disputa scoate astfel în evidență rolul pool-ului de presă: acesta oferă o înregistrare audio-video independentă a activității președintelui. În lipsa lui, pentru unele evenimente publicul poate ajunge să depindă exclusiv de imaginile furnizate chiar de administrația prezidențială.