Casa Albă a lansat „Trump TV”, propriul post de televiziune online, după scandalul cu CNN și Politico

1 minut de citit Publicat la 12:00 22 Sep 2026 Modificat la 12:03 22 Sep 2026

Într-o postare pe X, Casa Albă a afirmat că Trump TV va emite non-stop. Foto: Getty Images

Casa Albă şi-a lansat, luni, propriul canal de televiziune online, intitulat Trump TV, pe fondul disputei cu instituţiile media importante din Statele Unite. Decizia vine după ce preşedintele Donald Trump a interzis accesul jurnaliştilor de la CNN, MS NOW şi Politico în sediul preşedinţiei americane, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Noul canal a început să emită luni seară, iniţial transmiţând discursuri ale lui Trump şi imagini de la exerciţii ale armatei SUA însoţite de comentarii ce lăudau performanţele acestora.

Într-o postare pe X, Casa Albă a afirmat că Trump TV va emite non-stop. Postul a transmis până acum doar anunţuri şi imagini din trecut, nefiind prevăzute producţii originale sau jurnalistice.

„Trump TV a fost lansat. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, actualizat în timp real, cu cele mai importante momente din trecut, anunțuri și cele mai recente și mai importante știri din partea administrației, toate într-un singur loc. Nu toate momentele importante au ajuns pe ecranul televizorului, dar acum pot ajunge”, se arată în postare.

IT'S LIVE. ??



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



? https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Lansarea Trump TV intervine după ce, vineri, liderul american a anunţat că revocă accesul în Casa Albă pentru jurnaliştii de la CNN, MS NOW şi Politico, scandalul cu unele dintre cele mai importante publicații escaladând. Trump a acuzat cele trei media că răspândesc ştiri false.

Măsura este văzută de critici drept o încercare de intimidare şi un atac asupra libertăţii presei.

Luni, CNN, MS NOW şi Politico au dat în judecată administraţia prezidenţială americană, afirmând că acţiunile sale ameninţă „libertatea presei şi dreptul publicului la un jurnalism independent, liber de orice interferenţă guvernamentală”, încălcând astfel Primul Amendament al Constituției SUA.

Alte media, precum cotidianele The New York Times şi The Washington Post, şi-au redus luni acoperirea foto a lui Trump, în semn de protest.