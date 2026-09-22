STENOGRAME. „Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final”. Declarație șocantă a lui Călin Georgescu despre liderul AUR

Numele liderului AUR George Simion apare în discuțiile dintre Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. Potrivit unor surse judiciare, în referatul procurorilor apar înregistrări ale discuției dintre cei doi, în care Călin Georgescu îi transmite lui Rusen care este „misiunea sa”. De asemenea, cei doi discutau în 2025 despre cum ar putea obține sprijin de la politicieni suveraniști din Italia, printre care și Matteo Salvini.
În stenogramele din referatul prin care procurorii DIICOT cer arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, fostul candidat la prezidențiale îi spune omului de afaceri că „misiunea” sa este să deconspire tot „sistemul”, inclusiv pe „Simion” (n.red. George Simion).
„Discuția se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică, GEORGESCU CĂLIN afirmând că are o „misiune” care presupune „deconspirarea” tuturor celor pe care îi consider implicați, făcând referire inclusiv la SIMION GEORGE și afirmând că beneficiază de susținerea „poporului”. În același context, GEORGESCU CĂLIN îl îndeamnă pe RUSEN IONEL să ia în considerare mutarea în Italia și revenirea ulterior, atunci când GEORGESCU CĂLIN va fi președinte („Te întorci, când voi fi eu președinte”).
CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.
RUSEN IONEL: Da?
CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră(n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.”
CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.
RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?
CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...”
Relația tensionată dintre liderul AUR și Călin Georgescu este evidențiată și într-un alt pasaj al stenogramelor, în care Călin Georgescu încearcă să obțină susținere în Italia chiar de la prietenul lui George Simion, Matteo Salvini. Ionel Ruse îi transmite că a vorbit cu „Matteo” dar că nu va ieși cu „un mesaj să te susțină”.
„RUSEN IONEL: Am vorbit cu Matteo (n.n. Matteo Salvini). N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus, s-a... făcut...
CĂLIN GEORGESCU: Da...
RUSEN IONEL: Nu poate să nomineze numele tău. N-am vrut nici să îl întreb de ce, cum și în ce fel.
CĂLIN GEORGESCU: Am înțeles.
RUSEN IONEL: Dar lucrul ăsta o să îl facă.
CĂLIN GEORGESCU: Când îl face?
RUSEN IONEL: Acuma. Azi după-amiază ar trebui să confirme...
RUSEN IONEL: Cum... Eu o să încerc lucrul ăsta... să fac. Dar cum...
CĂLIN GEORGESCU: Dar nu tre’ să știe nimeni!
RUSEN IONEL: Nu. Eu nu vorbesc cu nimeni.
CĂLIN GEORGESCU: Fii atent! (n.n. neinteligibil) ar urma să se... să tremure cu Vanacci (n.n. Roberto Vanacci), în cazul cu băiatul ăsta care e român.
RUSEN IONEL: Da, da. Cu Stăneșel.
CĂLIN GEORGESCU: Ai vorbit cu el la telefon?
RUSEN IONEL: Da, da. La... E foarte OK românul ăla, să știi! Și nu e legat... plus că ăla e împotriva lui George (n.n. George Simion). Ta-su la fel, împotriva lui George, care... Da...”, se arată în stenogramele din dosar.
Călin Georgescu plănuia să plece și să se stabilească în Italia după ce ar fi scăpat de controlul judiciar în dosarul de tentativă la lovitură de stat. Chiar voia să își cumpere o vilă în regiunea Toscana, una dintre cele mai scumpe din țară și i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o proprietate care să îndeplinească mai multe condiții: să fie izolată, să aibă teren și o anexă „pentru servitori”. Georgescu i-ar mai fi spus acestuia că banii nu erau o problemă: „Financiar avem tot ce ne trebuie”.