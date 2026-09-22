STENOGRAME. „Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final”. Declarație șocantă a lui Călin Georgescu despre liderul AUR

Numele liderului AUR George Simion apare în discuțiile dintre Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. Potrivit unor surse judiciare, în referatul procurorilor apar înregistrări ale discuției dintre cei doi, în care Călin Georgescu îi transmite lui Rusen care este „misiunea sa”. De asemenea, cei doi discutau în 2025 despre cum ar putea obține sprijin de la politicieni suveraniști din Italia, printre care și Matteo Salvini.

În stenogramele din referatul prin care procurorii DIICOT cer arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, fostul candidat la prezidențiale îi spune omului de afaceri că „misiunea” sa este să deconspire tot „sistemul”, inclusiv pe „Simion” (n.red. George Simion).

„Discuția se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică, GEORGESCU CĂLIN afirmând că are o „misiune” care presupune „deconspirarea” tuturor celor pe care îi consider implicați, făcând referire inclusiv la SIMION GEORGE și afirmând că beneficiază de susținerea „poporului”. În același context, GEORGESCU CĂLIN îl îndeamnă pe RUSEN IONEL să ia în considerare mutarea în Italia și revenirea ulterior, atunci când GEORGESCU CĂLIN va fi președinte („Te întorci, când voi fi eu președinte”).

CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră(n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.”

CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?

CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...”