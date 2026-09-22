De ce a fost Călin Georgescu ridicat din trafic la 6 dimineața. Tudorel Toader explică ce bănuieli ar fi putut avea DIICOT

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic la 6 dimineața FOTO: Antena 3 CNN/ Getty Images

Călin Georgescu a fost reținut în trafic la 6 dimineața pentru că, probabil procurorii DIICOT bănuiau că el s-ar putea sustrage de la urmărirea penală, a declarat, marți, la Antena 3 CNN Tudorel Toader, fost ministru al Justiției.

"Poate procurorii l-au oprit în trafic pentru că au bănuit că s-ar putea sustrage de la urmărirea penală și au apreciat tactica și modul în care să procedeze la audieri și administrarea probatorului", a declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru a explicat că procesul care-l vizează pe Georgescu este unul de drept comun, cu o cauza având ca obiect înșelăciunea, în cazul lui cu cosecințe deosebit de grave, caz în care limitele de pedeapsă sunt sporite cu încă jumătate.

"Fapta e de drept comun, preferabil ar fi ca lumea din sfera politică să nu se amestece în actul de justiție, procurorii administrează probe, iar judecptorul va decide fără influențe sau interferențe", a spus Tudorel Toader, referitor la mesajul lui George Simion care a anunțat că e „alături” de fostul candidat reținut pentru înșelăciune, în timp ce deputații AUR au protestat luni în Parlament.

Surse spun ca procurorii ar fi știut că Georgescu intenționează să plece în Toscana, în viitorul apropiat.

Conform surselor Antena 3 CNN, există probe importante care arată că fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2024 îşi pregătea plecarea din România. Se pare că acesta îşi căuta o vilă în Toscana şi ar fi fost dispus să plătească până la un milion - un milion şi jumătate de euro pentru o casă în regiunea situată în inima Italiei, între Munții Apenini şi Marea Mediterană.

Mai mult, Călin Georgescu ar fi primit mai multe oferte pentru diferite locuinţe în Toscana.

Plănuia să ceară azil în Italia, pentru că foarte mulţi români care au avut probleme cu legea, care au fost condamnaţi în România, au cerut de-a lungul anilor azil în această ţară. De altfel, în acest dosar, alături de Călin Georgescu, spun procurorii DIICOT, este investigat şi italianul Massimiliano Arena, cel care a coordonat aşa-zisa bancă, ce ar fi urmat să acorde creditele – este considerat unul dintre artizanii acestei înșelăciuni.

Călin Georgescu a fost oprit luni, dis-de-dimineaţă, în trafic, în urma unei operațiuni-fulger a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Ulterior, el a fost dus la reşedinţa sa din Mogoşoaia, unde au avut loc percheziţii pentru mai bine de nouă ore.În dosarul de înşelăciune de 1 milion de euro apar şi alţi oameni, apropiaţi ai fostului candidat la prezidenţiale, printre care se numără afaceristul Ionel Rusen.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși marți la Tribunalul București unde judecătorii vor decide dacă îi arestează preventiv.