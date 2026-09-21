Planul secret al lui Călin Georgescu. Şi-ar fi căutat vilă de peste 1 milion de euro în Toscana. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, ar fi avut un plan secret de a părăsi România. Surse Antena 3 CNN au declarat că el şi-ar fi căutat o casă în Toscana, Italia, pentru a cere azil politic acolo. Călin Georgescu este singurul dintre românii care au încercat să plece în Italia, după ce au început să aibă probleme cu justiţia din România. Procurorii DIICOT au găsit în vila din Mogoşoaia a lui Georgescu o legitimație falsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta, pe numele lui.

Conform surselor Antena 3 CNN, există probe importante care arată că fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2024 îşi pregătea plecarea din România. Se pare că acesta îşi căuta o vilă în Toscana şi ar fi fost dispus să plătească până la un milion - un milion şi jumătate de euro pentru o casă în regiunea situată în inima Italiei, între Munții Apenini şi Marea Mediterană.

Mai mult, Călin Georgescu ar fi primit mai multe oferte pentru diferite locuinţe în Toscana, supranumită "leagănul Renașterii". A fost o operaţiune extrem de complexă a procuroriilor DIICOT, întrucât, vă reamintim că Georgescu este deja trimis în judecată în dosarul tentativei loviturii de stat, în care a fost pus sub acuzare.

Plănuia să ceară azil în Italia, pentru că foarte mulţi români care au avut probleme cu legea, care au fost condamnaţi în România, au cerut de-a lungul anilor azil în această ţară. De altfel, în acest dosar, alături de Călin Georgescu, spun procurorii DIICOT, este investigat şi italianul Massimiliano Arena, cel care a coordonat aşa-zisa bancă, ce ar fi urmat să acorde creditele – este considerat unul dintre artizanii acestei ţepe financiare.

În vârstă de 64 de ani, Călin Georgescu a fost oprit luni, dis-de-dimineaţă, în trafic, în urma unei operațiuni-fulger a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Ulterior, el a fost dus la reşedinţa sa din Mogoşoaia, unde au avut loc percheziţii pentru mai bine de nouă ore. În dosarul de înşelăciune de 1 milion de euro apar şi alţi oameni, apropiaţi ai fostului candidat la prezidenţiale, printre care se numără afaceristul Ionel Rusen.