Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor, revoltat de legea care interzice căsătoriile între copii: "O veste tristă în comunitate"

Dorin Cioabă s-a arătat revoltat de faptul că Parlamentul a votat proiectul de lege care îi poate trimite la închisoare pe părinții care aranjează căsătorii între copii. FOTO Antena 3 CNN

Reprezentantul romilor contraatacă în scandalul căsătoriilor între minori. În direct la Antena 3 CNN, Dorin Cioabă s-a arătat revoltat de faptul că Parlamentul a votat proiectul de lege care îi poate trimite la închisoare pe părinții care aranjează căsătorii între copii.

Regele Cioabă susține că noua lege a stârnit îngrijorare în comunitatea romă și spune că trebuie făcută o diferență între căsătoria legală și relațiile dintre minori.

Dorin Cioabă: „Legat de proiectul de lege, am înțeles și eu că a trecut, că a fost aprobat, dar cu anumite amendamente pe care eu le-am propus și văd că s-a ținut cont de ele. A stârnit o veste tristă în comunitate, pentru că se dorește ca aceste căsătorii tradiționale să fie desființate.”

Potrivit proiectului adoptat, căsătoria forțată sau conviețuirea forțată în cazul copiilor sub 16 ani va putea fi pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani. Dorin Cioabă susține însă că legea nu ar trebui să ajungă să sancționeze relațiile dintre doi adolescenți care se plac și aleg să fie împreună.

Dorin Cioabă: „Nu se poate opri și incrimina relația dintre doi minori care se plac. Noi nu putem să oprim și să tragem la răspundere părinții dacă copiii noștri, în timpul liceului, se îndrăgostesc unii de alții, dacă au o relație de prietenie care este asemănată cu o relație de tip căsătorie.”

Cioabă spune că forma actuală a legii ar putea genera controverse în comunitate și consideră că aplicarea acesteia ar putea ridica dificultăți pentru procurori.

Parlamentul României a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi incriminate, cu pedepse mai mari atunci când victimele sunt minori. Fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani în cazul minorilor cu vârsta sub 16 ani. Proiectul de lege merge la promulgare. Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului și co-inițiator al proiectului, a transmis că proiectul a fost inițiat pentru că „prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei”.

Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.